«ملتقى العود».. أنغام وثقافات

المصدر: أبوظبي - البيان

عرض مهرجان أبوظبي 2021، الحلقة الثانية من فعاليات ملتقى العود العالمي؛ وذلك عبر منصاته الرقمية، ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، في دورته الثامنة عشرة، التي تنظم تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، برعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وقدمت الحلقة الثانية عروضاً موسيقية حصرية ﻟـﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ، ﻳـﻮﺳـﻒ ﻋـﺒﺎس ﻣـﻦ اﻟـﻌﺮاق، وﺷـﻴﺮﻳـﻦ ﺗـﻬﺎﻣـﻲ ﻣـﻦ ﻣـﺼﺮ، وﻣﺤـﻤﺪ اﻟـﻌﻄﺎر ﻣـﻦ ﺑـﻐﺪاد اﻟـﻌﺮاق، وذو اﻟـﻘﺮﻧـﻴﻦ ﻳـﻮﺳـﻒ ﻣـﻦ ﻣـﺎﻟـﻴﺰﻳـﺎ، وسلطت اﻟـﻀﻮء ﻋـﻠﻰ أﻋـﻤﺎل ﺻـﺎﻧـﻊ اﻟـﻌﻮد ﻋـﻤﺮ ﻣﺤـﻤﺪ ﻓـﺎﺿـﻞ، اﻟـﺬي ﺗـﻢ ﺗـﺼﻮﻳـﺮه ﻓـﻲ ورﺷـﺘﻪ ﻓـﻲ ﺑـﻐﺪاد باﻟـﻌﺮاق.

كما قدم اﻟـﺒﺎﺣـﺚ واﻟـﻤﺆﻟـﻒ اﻟـﻤﻮﺳـﻴﻘﻲ اﻟـﺪﻛـﺘﻮر درﻳـﺪ ﻓـﺎﺿـﻞ اﻟـﺨﻔﺎﺟـﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻌﺮاق، ﺧـﻼل اﻟﺤـﻠﻘﺔ ﻣـﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺣﻮل ﺗﻄﻮر آﻟﺔ اﻟﻌﻮد، ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﺣﻠﻮلاً ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ واﻟﻌﺎزف ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ويتابع مهرجان أبوظبي فعالياته وعروضه العالمية؛ حيث يقدم يوم غد (1 يونيو المقبل)، الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات ملتقى العود العالمي.

وانطلق ملتقى العود العالمي، في 25 مايو الجاري ويستمر حتى 15 يونيو المقبل، ويضم 7 حلقات بهيكلية تلفزيونية، تقدم رؤى خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، مع تناولهم لتاريخ وتطور آلة العود، وكيف يتم دمج الآلة في الصناعة الرقمية والمشهد الموسيقي اليوم، إضافة إلى تقديم تقارير غنية عن 6 من صانعي العود المتميزين من مختلف أنحاء العالم العربي؛ وذلك بمشاركة 27 فناناً من عازفي العود من 14 دولة لأداء العديد من القطع المؤلفة والمتنوعة خصيصاً لآلة العود.