«الإمارات للهوايات والمقتنيات» ينطلق غداً في ندوة الثقافة والعلوم
وجهت ندوة الثقافة والعلوم، الدعوة إلى الجمهور والمهتمين، لحضور افتتاح «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة» في دورته الثالثة (2021)، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 7 يونيو المقبل، في مقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي.
ويضم المعرض باقة نادرة من المقتنيات الأثرية: (رخص القيادة القديمة - سيارات كلاسيك وصور قديمة - دلال القهوة - أدوات الطب القديمة - المسابيح - ملاحات الطعام - قبعات الشعوب - المسكوكات الذهبية والفضية لدولة الإمارات - البطاقات البريدية التذكارية الإماراتية - الأعداد الأولى للمجلات العربية - الطوابع البريدية لدولة الإمارات - الأقلام النادرة - النيجاتيفات القديمة «الصور السالبة» - قطع المغناطيس - علاقات المفاتيح - مقتنيات رياضية تذكارية - أكواب القهوة الورقية - الشهادات والكتب المدرسية من الخمسينات - فواصل الكتب - قوارير العطور الصغيرة - أكياس السكر).