«الإمارات للهوايات والمقتنيات» ينطلق غداً في ندوة الثقافة والعلوم

المصدر: (دبي - البيان)

وجهت ندوة الثقافة والعلوم، الدعوة إلى الجمهور والمهتمين، لحضور افتتاح «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة» في دورته الثالثة (2021)، التي تنطلق غداً وتستمر حتى 7 يونيو المقبل، في مقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي.

ويضم المعرض باقة نادرة من المقتنيات الأثرية: (رخص القيادة القديمة - سيارات كلاسيك وصور قديمة - دلال القهوة - أدوات الطب القديمة - المسابيح - ملاحات الطعام - قبعات الشعوب - المسكوكات الذهبية والفضية لدولة الإمارات - البطاقات البريدية التذكارية الإماراتية - الأعداد الأولى للمجلات العربية - الطوابع البريدية لدولة الإمارات - الأقلام النادرة - النيجاتيفات القديمة «الصور السالبة» - قطع المغناطيس - علاقات المفاتيح - مقتنيات رياضية تذكارية - أكواب القهوة الورقية - الشهادات والكتب المدرسية من الخمسينات - فواصل الكتب - قوارير العطور الصغيرة - أكياس السكر).