«إكسبو دبي».. تصاميم وروائع فنية متفردة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

روائع فنية ومعمارية تروي قصص الحضارات وتصوغ توليفة اتجاهات فنية بوصلتها الاستدامة وجوهرها الجمال. تلك هي المضامين الأساسية التي تنطوي عليها التصاميم الفنية لأجنحة الدول المشاركة في «إكسبو دبي 2020»، الذي يستعد لاستقبال الزائرين، إذ إنها تحظى بإشادات أهم المواقع والجهات الفنية والإعلامية المتخصصة، والتي تشيد بقيمة هذه الإبداعات فعلياً في عكس وتجسيد شعار هذا الحدث العالمي : «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وفي مقال مطول عرض موقع «ديزاين بووم» لعشرة أجنحة، ضمن الحدث العالمي الأبرز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وكانت البداية مع جناح اليابان، حيث يتباهى التصميم الموقع من قبل نوكو ناغاياما، بواجهة تجمع بين الأرابيسك التقليدي، ونمط الرصف السداسي المقطوع، بما يمثل التاريخ الطويل بين الحضارات المتقاطعة بين اليابان والشرق الأوسط.

أما جناح فرنسا فيرتفع 21 متراً، ويجسّد التعاون بين فريق «مُحتَرف بيريز برادو» وشركة «سيلنيكييه وغرابلي للهندسة»، وتعلوه صفائح فولط ضوئية للطاقة الشمسية، ويؤمن مشهداً بانورامياً لموقع إكسبو.

ويتمحور الجناح البلجيكي، الذي يطلق عليه اسم «القوس الأخضر» حول مبدأ الاستدامة من تصميم المهندس البيئي فنسنت كاليبو، ويستضيف 10 آلاف نبتة، ويستعرض المقالي البلجيكية الشهيرة حول العالم.

وإذ يتميز الجناح السويسري بمرجعية أبنية الخيم وواجهته العملاقة ذات المرآة التفاعلية، فإنه يعكس روحية البلد وتنوعها، بدءاً بالمناظر الطبيعية الخلابة والمشروعات والأفكار الإبداعية حول المستقبل المستدام، من توقيع شركة «OOS»، ومستكشفاً مستقبل التنقل، يتسم مبنى الجناح الكوري بواجهة ديناميكية تتغير على مدى ساعات النهار، وتتفاعل مع الجمهور والمحيط، وقد وصفته الشركة المصممة «مون هون» بأنه «عفوي مفعم بالطاقة مع كثير من المدرجات المنحنية الدوارة الملهمة».

ومن تصميم شركة «بيرو بروبيرتس» يشجع الجناح الأسترالي الزائرين لاستكشاف أرض التنوع، التي بنيت فوق 60 ألف عام من الابتكار، وتبقى السمة الطاغية متمثلة في السحاب الركامي بصيغته الرقمية.

ويتألف الجناح الإيرلندي، الذي يحمل توقيع المصمم سياران أوكونور من بناءين متصلين عبارة عن عين دائرية وحديقة.

ويطالعنا جناح سنغافورة من تصميم «WOHA» كرحلة الاستكشاف البشري والحياة والمرونة، مستعرضاً الإبداعات السنغافورية الحضرية. ويعد الجناح الروسي من تصميم «سبيش» بـ«فرصة النظر داخل الطبيعة البشرية» بهيكله المقبب المغلف بحزم من الألوان المضاءة ليلاً.

ويأمل الجناح النمساوي بخلق أجواء من السكينة تؤدي إلى الحلول الإبداعية، وقد تألف من 38 شكلاً مخروطياً أبيض اللون، ضمن مفهوم هندسي يحول الشكل البسيط المخروطي إلى فضاء مندمج معقد، يتبع مبدأ أبراج الرياح التقليدية.