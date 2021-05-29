دور العرض تنتظر فيلم «ماما حامل»

المصدر: القاهرة - البيان

تنتظر دور العرض في مصر والخليج العربي فيلم «ماما حامل»، الذي أطلقت شركات نيوسينشري، وأفلام مصر العالمية، وسينرجي فيلمز، وماجيك بينز الإعلان الرسمي له، الذي يعد بجرعة مكثفة من الكوميديا، أبطالها ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداء من 2 يونيو والخليج العربي 3 يونيو.

ويقدم الإعلان لمحات من قصة الفيلم، التي يبدو فيها أن ليلى علوي وبيومي فؤاد يقدمان شخصيتي زوجين، يعيشان حياة رومانسية سعيدة، هذه الحياة لا تروق لابنيهما سلام والميرغني، اللذين يعبران عن استيائهما من هذه الرومانسية المفرطة، بردود أفعال كوميدية، وحياة الجميع تنقلب حين يعرفون أن الأم حامل، وينتهي الإعلان بسلام والميرغني يحملان الطفلين معاً.

القاعدة تقول إن الأم تستريح أخيراً بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين، ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، ماذا يحدث حين تنكسر القاعدة، ويحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة أن «ماما حامل»!

«ماما حامل» بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الإتربي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية وسينرجى فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت، وتتولى MAD Solutions المهام التسويقية للفيلم.