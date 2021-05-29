براند دبي ودبي القابضة تُبرزان هوية جميرا بجدارية تمتد 200 متر

المصدر: البيان الإلكتروني

تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتحويل دبي إلى "متحف مفتوح"، وفي إطار مشروع "جميرا"، أعلنت "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع "دبي القابضة" عن تقديم عمل فني جديد وهو عبارة عن جدارية ضخمة ثلاثية الأبعاد بامتداد 200 متر تم تثبيتها بالقرب من مدينة جميرا.

وتقوم فكرة العمل الذي أبدعه الفنان العالمي جواندرس فيرا على التعبير عن ارتباط منطقة الجميرا بمياه الخليج العربي المطلة عليه، والذي طالما شكل جزءاً مهماً من ماضيها وحاضرها وجزءاً لا يتجزأ من ذكريات أهلها، حيث يظهر في العمل موجة طويلة من بحر جميرا بطريقة مبتكرة تعكس المشاهد الجميلة التي يستمتع بها زوار دبي على شواطئ جميرا، التي تعد من أبرز مناطق الجذب السياحي في الإمارة بكل ما تحفل به من أنشطة ومرافق ورياضات بحرية وشاطئية متنوعة ومطاعم.

منطقة حيوية

وتعليقاً على الشراكة مع براند دبي في تقديم العمل الإبداعي الجديد، قال خالد المالك، العضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة: "الشراكة مع "براند دبي" ستمكننا من زيادة اهتمام الجمهور ومشاركته في المشاريع الفنية والإبداعية المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة، كما تسهم في إسعاد المجتمع وتحسين جودة الحياة في دبي، والمبادرة تعتبر جزءاً من سلسة الفعاليات الفنية والابداعية التي ترعاها دبي القابضة بهدف تجميل الأماكن العامة وإثراء الجوانب الحضرية في دبي".

وأضاف المالك: "نحن نؤمن بالتأثيرات الإيجابية للفنون الإبداعية على سعادة المجتمع، وترسيخاً لمسؤوليتها الاجتماعية تعمل دبي القابضة "من أجل غدٍ أفضل" للجميع ونحن فخورون بمواصلة القيام بهذا الدور ودعم الإبداع الذي يسهم بشكل مباشر في اثراء تجربة السكان والسياح وتمكينهم من الاستمتاع بجودة حياة عالية في الإمارة".

بدورها، أعربت نهال بدري، مديرة براند دبي، عن اعتزازها بالشراكة البناءة مع "دبي القابضة"، والتي تأتي في إطار توافق الرؤى حول أهمية الإبداع وضرورة إبرازه كسمة أساسية من السمات التي طالما تميزت بها دبي وقصتها التنموية الفريدة، وكيفية توظيفه بأسلوب يلقي الضوء على جوانب مهمة من الحياة في دبي وتراثها العريق، وهو ما يتجسد في هذا العمل الفني الإبداعي الجديد، الذي يحمل خصوصية جزء مهم من هوية منطقة جميرا وشواطئها القريبة لقلوب زوار ومقيمي الإمارة".

وقالت: "تأتي الجدارية الجديدة كجزء من استراتيجيتنا الرامية إلى إبراز أشكال الإبداع في دبي، ويسرنا أن يكون شريكنا في تقديمها مجموعة اقتصادية رائدة جعلت من الإبداع عنواناً لكل ما تقدمه من مشاريع ضخمة سواء داخل دولة الإمارات أو في مناطق مختلفة من العالم".

وقالت بدري: "يسعى براند دبي إلى التعريف بالملامح الإبداعية الموزعة في جنبات الإمارة، واستحداث المزيد منها، واطلاع المجتمع على جانب من إبداعات نشأت وازدهرت في دبي؛ مدينة الإبداع والمبدعين، لاسيما في منطقة الجميرا التي تحفل على مدار العام بمجموعة من الأعمال الإبداعية والفعاليات والأنشطة الفنية التي تؤكد القيمة الإبداعية والتاريخية المهمة لهذا المنطقة".

تمكين المجتمع الإبداعي

وتندرج الجدارية الجديدة ضمن المشاريع الفنية العديدة التي تدعمها "دبي القابضة"، ضمن جهودها الطموحة لتمكين المجتمع الإبداعي في دبي، ودعم الرؤية الاستراتيجية لــ "براند دبي" لأحد أهم القطاعات الإبداعية في الإمارة والمعنية بإبراز الملامح الفنية والجمالية في كافة أرجاء دبي تأكيداً على مكانتها كمدينة عالمية تحتفي بالإبداع والمبدعين وتتيح لهم فرصة إطلاق وتنفيذ أفكارهم الخلاقة.

يُذكر أن "مشروع جميرا" هو مشروع متعدد المحاور يهدف إلى إبراز المكانة الحيوية لمنطقة جميرا التي تقع في قلب مدينة دبي وتمثل بمكوناتها المختلفة قيمة تاريخية وحضارية ومجتمعية كبيرة في الإمارة، كونها شاهدةً على مختلف مراحل التطور التي مرت بها دبي خلال العقود الماضية.