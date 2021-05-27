هزاع بن زايد: «أبوظبي للكتاب» عودة للزخم الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن عودة معرض أبوظبي الدولي للكتاب برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تبشر بتجدد النشاط والزخم في القطاع الثقافي.

ولفت سموه إلى التسهيلات التي تم تقديمها للناشرين والمشاركين، ودورها في خدمة الثقافة.

وكتب سموه على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عودة معرض أبوظبي الدولي للكتاب برعاية الشيخ محمد بن زايد، تبشر بتجدد النشاط والزخم في القطاع الثقافي الذي بدأ يتعافى شأن القطاعات الأخرى من آثار جائحة «كوفيد 19»، كما أن إعفاء الناشرين من رسوم المشاركة وتقديم المنح لهم، يسهمان في خدمة الثقافة والتشجيع على القراءة للجميع».

يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل جسرا ثقافيا وأدبيا بين الحضارات المختلفة بما يزخر به من إصدارات وفعاليات متنوعة تلبي التطلعات المعرفية لجميع الزوار. ويشارك فيه أكثر من 889 عارضا حضوريا وافتراضيا، من بينهم 227 عارضا محليا، بالإضافة إلى أكثر من 662 عارضا دوليا من أكثر من 46 دولة من حول العالم.