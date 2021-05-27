مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يعرض وثائق نادرة

المصدر: أبوظبي - البيان

يعرض مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لأول مرة، مجموعة من أقدم الوثائق الخاصة بمبادرة «وثيقتي» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021. وتعود هذه الوثائق لعدد من الأفراد، وتم ترميمها وحفظها وأرشفتها بشكل علمي تقني آمن للمشاركة بها في المحافل الأدبية والثقافية.

ويضم تصميم جناح المركز الكائن في القاعة 10 - أف 2، ركناً خاصاً بمبادرة وثيقتي يحوي النسخ الأصلية لهذه المجموعة من الوثائق. ومن أبرز وأقدم هذه الوثائق خريطة أرض في منطقة الرفاعة بدبي تعود لمحمد بن عبد الرحيم صادرة من دائرة الطابو – حكومة دبي في العام 1934. من الجدير بالذكر، أن مجموعة الوثائق التاريخية المعروضة في الجناح تم تزويدها ببطاقات شرح ومعلومات وافية عن كل وثيقة.‭ ‬‭ ‬