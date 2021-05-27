«تأملات في أقوال وأشعار الشيخ زايد» باللغة الألمانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن إصدار كتاب «تأملات في أقوال وأشعار الشيخ زايد» باللغتين العربية والألمانية خلال حفل إصدار قدمته الإعلامية أميرة محمد، وذلك ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بحضور جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف شرف الدورة الثلاثين التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتستمر فعالياتها حتى السبت المقبل.

وقال عبد الله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، خلال حفل الإصدار، إن كتاب «تأملات في أقوال وأشعار الشيخ زايد» يكشف عن القيم الإنسانية السامية التي تحملها أشعار وأقوال مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي أرسى بأقواله الحكيمة وقصائده المُبدعة قواعد سامية في مختلف المجالات.

وأضاف أن ترجمة الكتاب تأتي ترسيخاً للعلاقة المتميزة بين الإمارات وألمانيا والمساهمة في تبادل الكنوز الأدبية والمعرفية والثقافية والفكرية في مختلف المجالات.

مختارات

بدوره، قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، الذي قام باختيار باقة القصائد والأقوال المُترجمة للشيخ زايد، خلال حديثه في حفل إطلاق الإصدار الجديد، إن الكتاب يضم مختارات من أشعار ومقولات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي قالها في عدد من المقابلات والمؤتمرات في كثير من المناسبات والمحافل.