دور سينما الخليج تطلق حملة لتعزيز القطاع

المصدر: (دبي - البيان)

تضافرت جهود تسعة من العارضين السينمائيين من دول مجلس التعاون الخليجي، لإطلاق حملة هي الأولى من نوعها في هذا المجال في المنطقة، لتنشيط ارتياد الصالات السينمائية، وتهدف إلى تذكير الجماهير بالأسباب، التي تقودهم إلى ارتياد السينما وحثهم على العودة مجدداً إلى الصالات السينمائية المحلية في بلدانهم، يأتي ذلك بعد التأثير الواسع النطاق، الذي طال قطاع السينما من جراء انتشار الجائحة العالمية.

وانطلقت حملة «في السينما غير»، عبر تعاونٍ يجمع كبار العارضين السينمائيين في المنطقة، ويضم كلاً من: «فوكس سينما» و«نوفو سينما» و«موفي سينما» و«سينيما سينيبوليس» و«إيه إم سي سينما» و«سينما أمبير» و«روكسي سينما» و«ستار سينما» و«سينما موكتا A2». وعبر فيلم ترويجي قصير للحملة، سلط الضوء على المعنى الحقيقي لمشاهدة الأفلام في مكانها الطبيعي على الشاشات الكبيرة.