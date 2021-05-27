وفد من «الدولية للمسرح» يزور «الفجيرة للفنون»

المصدر: (الفجيرة - وام)

زار وفد من الهيئة الدولية للمسرح مقر أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وكان في استقباله علي عبيد الحفيتي مدير عام الأكاديمية.

واطلع توبياس بيانكوني مدير عام الهيئة الدولية للمسرح، والوفد المرافق له، على سير العمل في أقسام الأكاديمية وطرق تدريس مناهجها، التي تضم مختلف الفنون الموسيقية والبصرية.

وتفقد بيانكوني مسرح الأكاديمية، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين عليه عن خططه المستقبلية، وأبرز النشاطات، التي يوفرها من خلال استقطابه المواهب من الصغار، والشباب في إمارة الفجيرة، ومن خارجها، لافتاً إلى أن الهيئة الدولية للمسرح ستوفر كل أشكال الدعم لخطط وأنشطة المسرح في المستقبل.

من جانبه رحب علي عبيد الحفيتي بزيارة الوفد للأكاديمية، للاطلاع على أبرز أقسامها، مشيداً بجهود الهيئة الدولية للمسرح في دعم المواهب الفنية، ودورها في تطوير الحراك الثقافي والفنون الأدائية على مستوى العالم.