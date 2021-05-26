كوريا الجنوبية تعتزم إنشاء متحف لمقتنيات رئيس سامسونغ الراحل

المصدر: يونهاب

تخطط الحكومة لاتخاذ قرارها حول بناء متحف لعرض تبرعات أسرة رئيس سامسونغ الراحل لي كون-هي خلال الشهر المقبل، وفقا لما أفاد به مسؤولون من وزارة الثقافة أول أمس الاثنين.

وقال المسؤولون إن وزير الثقافة والرياضة والسياحة هوانغ هي يخطط للإعلان عن تفاصيل متحف فني جديد يضم حوالي 23 ألف عمل فني وقطعة أثرية تبرعت بها عائلة لي في يونيو.

وسيأتي الإعلان المخطط له في الوقت الذي تتنافس فيه ما لا يقل عن اثنتي عشرة مدينة في جميع أنحاء البلاد بشدة لاستضافة ما يسمى بمتحف لي كون-هي للفنون.

وقد توفي لي في أكتوبر الماضي، وأعلن ورثة سامسونغ في يوم 28 أبريل عن خطط للتبرع بقطع فنية حديثة ومعاصرة عالية القيمة وتحف من مجموعة لي الشخصية إلى المتاحف العامة في جميع أنحاء البلاد.

اكتسبت إمكانية إنشاء متحف جديد زخما بعد أن أصدر الرئيس مون جيه-إن تعليمات إلى إدارته في 28 أبريل بالنظر في إنشاء قاعة عرض منفصلة داخل المتاحف الموجودة أو بناء قاعة خاصة لعرض القطع الفنية التي تم التبرع بها.

وشكلت وزارة الثقافة منذ ذلك الوقت فريق عمل من أجل جمع الآراء من مختلف المجالات، بما في ذلك عالم الفن.

وهناك تكهنات بأنه قد يتم اختيار منطقة سيئول الكبرى كموقع لمتحف الفن الجديد، مع الأخذ في الاعتبار سهولة الوصول إليه ورغبات المانحين الذين يرغبون في أن يتمكن أكبر عدد من الناس من مشاهدة الأعمال الفنية النادرة.

ولكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستدفع لبناء متحف وطني للفن الحديث بتبرعات أسرة لي، بناء على طلب أهل الفن محليا، أو إنشاء متحف فني مخصص فقط للأعمال التي تم التبرع بها والتي يبلغ عددها 23,000 قطعة.

واقترحت مجموعة من شخصيات عالم الفن المحلي بناء متحف وطني للفن الحديث بالأعمال الفنية المتبرع بها في وسط سيئول، قائلين إن البلاد بها متحف وطني للفن المعاصر لكنها تفتقر إلى متحف وطني للفن الحديث.

وتدعو المجموعة إلى الجمع بين حوالي 2,000 عمل فني حديث من المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر ونحو 1,000 عمل فني حديث من تبرعات لي لبناء متحف وطني مستقل للفن الحديث.