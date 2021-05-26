«قضاء أبوظبي» تنشر الثقافة القانونية في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دائرة القضاء - أبوظبي، في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز نشر الثقافة القانونية، ورفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في الحفاظ على الأمن ودعم الاستقرار.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة خلال مشاركاتها المتواصلة في معرض أبوظبي للكتاب، على تنويع الأنشطة والفعاليات المقدمة لجمهور الزائرين، لتحقيق الاستفادة القصوى، والأهداف المرجوة بتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ المعرفة القانونية بين مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون.

وتتضمن مشاركة دائرة القضاء في المعرض لهذا العام، التعريف بخدمات مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، والذي يهدف إلى رصد الظواهر والسلوكيات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز، أو إثارة النعرات، أو تحض على العنف وعقوق الوالدين، بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، وما يؤدي منها إلى الإدمان الإلكتروني، مع التركيز على التوعية بهذه المخاطر، والآثار السلبية الناتجة عنها، وكيفية التغلب عليها، أو الحد من آثارها، والحيلولة دون وقوعها.

وتشهد مشاركة الدائرة في الدورة الحالية للمعرض، إطلاق «الكتاب الصوتي»، الذي يتضمن تسجيلات صوتية ومرئية للقصص التوعوية المستوحاة من واقع القضايا، ضمن كتيب «قصص وعبر»، وإتاحتها باللغتين العربية والإنجليزية، ولغة الإشارة لأصحاب الهمم.

وتعرض دائرة القضاء من خلال جناحها، عدداً من الإصدارات القانونية، التي تتضمن مجموعة قيمة من الكتب المتخصصة، وسلسلة الإصدارات المتنوعة في المجال القانوني، والمطبوعات الهادفة إلى توعية وتثقيف الجمهور.

كما تقدم عرضاً تعريفياً عن خدمات بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، والتي تعد منصة قانونية ذكية، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متعددة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون، من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية، ووفق دوائرها، والتشريعات المحلية والاتحادية بطرق بحث سهلة ومبسطة.

وتحرص الدائرة أيضاً، على تعريف جمهور الزائرين بخدمات المكتبة المركزية، وإتاحتها الفرصة أمام الدارسين والباحثين، للاستعانة بمصادرها ومقتنياتها المتميزة، التي تخدم العمل القضائي والقانوني، وذلك إلى جانب التعريف بمنصة أكاديمية أبوظبي القضائية للتدريب عن بُعد.

كما اهتمت بتنويع الفعاليات أثناء مشاركتها في المعرض، من خلال ركن «مستشارك عبر تقنية الاتصال المرئي»، لتقديم الاستشارات القانونية والأسرية والنفسية، عن طريق نخبة من المختصين، فضلاً عن تخصيص مسابقات وأنشطة تفاعلية للأطفال طوال أيام المعرض.