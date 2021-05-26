«ناشئة الشارقة» تدرب الشباب على مهارات التخيل الإبداعي الفني

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، مجموعة من الورش الفنية التخصصية، ضمن المرحلة الأولى لاستقبال مشاركات معرضها الافتراضي «الفن للجميع» بنسخته الثانية، بهدف تأهيل الشباب والفتيات في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، للمشاركة في المعرض، والتعبير بالفن عن أحد موضوعاته المتمثلة في الشباب والاستعداد للخمسين، الإمارات بين الماضي والحاضر، وإمارة الشارقة.

وتعلم المشاركون في الورش التي قدمتها الفنانة الإماراتية عائشة الحمراني، العديد من المهارات التي تنمي قدراتهم على التخيل الإبداعي الفني، وتمكنهم من التعبير بالفن في أعمال فنية تحمل رؤيتهم للمستقبل، حيث تعرفوا في ورشة «عائلتي في رسمة»، إلى مهارات الرسم الإلكتروني باستخدام برنامج «برو كرييت» على الأجهزة اللوحية.

كما تعرف المشاركون إلى مهارات الرسم اليدوي بطريقة مبتكرة، عبر مجموعة من الأسئلة التفاعلية، التي تمكن المشاركين من إعادة اكتشاف البيئة التي يعيشون فيها، وترجمتها إلى رسومات، باستخدام نماذج من تصميم المدربة، تمكنهم من رسم الفريج الذي ينتمي إليه كل مشارك، ورسم الشخصيات من حولهم، وكيف يرون أنفسهم في المستقبل، بطريقة فنية سهلة، تساعدهم في فهم العمران والبيئة المحيطة بهم.

واشتملت ورشة «رسوم ثلاثية الأبعاد»، على العديد من المحاور، منها، نظرة على الرسوم ثلاثية الأبعاد، والأدوات المستخدمة، وتعلم المشاركون مهارات الرسم ثلاثي الأبعاد، عبر دمج عدة ألوان مع اللون الأسود، وتحديد الرسوم باللونين الأزرق والأحمر، وتدربوا على تقنية الخداع البصري، الذي يضيف للصورة أو العمل الفني الثابت، سمات الحركة، بما يتيح الفرصة في مد جسور من التواصل بين صانع العمل والجمهور.

وتعلم المشاركون مهارات إعداد عناصر بسيطة لصنع محتوي مرئي بتقنية التصوير المتحرك، من خلال تطبيق «ستوب موشن ستديو» على الهواتف الذكية، وذلك في ورشة «لنذهب إلى الفضاء»، التي هدفت إلى توسيع مدارك المشاركين، عبر استخدام أدوات متاحة لإنتاج محتوى إعلامي متكامل، وتدرب المشاركون على رسم الفضاء الخارجي والكواكب، والبحث عن رحلة هزاع المنصوري إلى الفضاء، ومهمة مسبار الأمل، وترجمتها في أعمال فنية تعتمد على التأمل والتخيل الإبداعي.