برنامج «الجذور والبراعم» يحتفي بالمبدعين الشباب

المصدر: (دبي - البيان)

احتفل برنامج جين غودال «الجذور والبراعم»، بإنجازات طلبة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في الذكرى الثلاثين لإطلاق المبادرة ضمن حفل توزيع الجوائز على المنصات الرقمية.

وقد شَرّفَتْ الحفل الشيخة ميثاء بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الجذور والبراعم في الإمارات، كما حضرت الحفل الدكتورة جين غودال ومجموعة من كبار الشخصيات.

واشتمل الحفل، الذي أقيم في جامعة نيويورك - أبوظبي، على عرض إنجازات الطلاب، بدعم من الرعاة والشركاء. وقدمت المجموعات الطلابية من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة مشاريعها المختلفة، التي اعتنت بمختلف المواضيع في إطار استدامة البيئة ورعاية الحيوان، لتحفيز الحضور وتشجيعهم على بناء مستقبل أفضل للكوكب الذي نعيش فيه.

وعبّرت الشيخة ميثاء بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، عن بالغ سعادتها بالشباب الواعد بقولها: «أعبر عن إعجابي بهؤلاء الشباب الملتزمين بالعمل الدؤوب لخلق عالم أفضل لنا جميعاً، على الرغم من كل التحديات التي واجهناها جميعاً في العام الماضي. وقد جعلنا أهداف التنمية المستدامة من أهم غايات الشراكة بين البرنامجين، ونعلم أن الجمع بين المبادرتين سيساعد كليهما على النمو والازدهار».