إطلاق «مدوّنات الشباب العربي» في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مركز الشباب العربي، كتاب مدوّنات الشباب العربي الذي يوثّق التجارب والمحطات الأساسية في حياة الشباب الشخصية والأكاديمية والمهنية خلال جائحة «كورونا»، وذلك على هامش مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في ركن النشر الرقمي EZONE.

سجلّ موثق

وكان مركز الشباب العربي دعا مع بدء تفشي جائحة كورونا، الشباب من مختلف أرجاء العالم العربي لتدوين أفكارهم وتجاربهم ويومياتهم في منازلهم ومع أسرهم ومحيطهم أثناء فترة التعايش مع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية التي رافقت تفشي الوباء عالمياً.

وشكّلت مدونات الشباب العربي التي جمعها الكتاب وأصدرها مركز الشباب العربي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بنسختين ورقية ورقمية، متنفساً للشباب والشابات في العالم العربي وسجلاً ليومياتهم ومبادراتهم الإيجابية لمساعدة محيطهم ومجتمعاتهم على تخطي الآثار السلبية للجائحة.

صقل الشخصية

وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: «ثقافة القراءة تسهم في تكوين شخصية الشباب الواعي المنفتح على قيم التعاون الإنساني والتواصل الحضاري والاحترام المتبادل والاستفادة من التجارب الأخرى الناجحة والتلاقي الفكري بين الثقافات والشعوب. وتبني بيئة إيجابية تسهم في تطوير التحصيل المعرفي للشباب بوسائله المختلفة، والذي تعززت أهميته أكثر اليوم في عصر المهارات والمعرفة».

قدرات الشباب

بدوره قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «التقنية مكنتنا اليوم من الوصول إلى مدونات من مختلف أنحاء العالم العربي، وأتاحت للشباب التعبير عن خواطرهم وأفكارهم وتصوير مشاهد هذه التجربة الإنسانية لتشكل مدونات الشباب العربي مرجعاً لأهمية دورهم المحوري في هذه المرحلة».