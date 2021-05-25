مؤلفات حاكم الشارقة بجميع اللغات في المعرض

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تتطلع «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة بنشر وتوزيع كتب ومؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى القراء محلياً وعربياً وعالمياً وبلغات عدة، التي بلغت أكثر من 65 عنواناً في مختلف المواضيع، إلى مشاركة فعالة وكبيرة في الدورة الـ30 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021.

وتشارك «منشورات القاسمي» بمجموعة من الإصدارات الجديدة أو التي تمت إعادة طباعتها بسبب نفادها. وستعرض خلال مشاركتها في المعرض كافة الإصدارات الحديثة والسابقة لتكون فرصة للجمهور للتعرف إلى آخر إنتاج الدار الأدبي والمسرحي والتاريخي باللغتين العربية والإنجليزية ولغات أخرى.

وسيضم جناح المنشورات الإصدارات الجديدة من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة وهي: «الأعمال المسرحية المترجمة للغة الإسبانية»، «محاكم التفتيش» بجزئيه، «رواية بيبي فاطمة وأبناء الملك»، «التاريخ على خشبة المسرح الفرنسي»، و«موسوعة أحاديث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 1972- 2020م»، إضافة إلى أكثر من 60 من العناوين المنجزة باللغة العربية.

يشار إلى أن «منشورات القاسمي» استطاعت منذ تأسيسها وعقب مشاركتها المستمرة في المعارض الدولية والعربية للكتاب أن تقدم زاداً ثقافياً لأكثر من 240 كتاباً لمؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وغيرها.