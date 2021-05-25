«ملتقى العود العالمي» ينطلق اليوم افتراضياً

المصدر: أبوظبي - البيان

يطلق مهرجان أبوظبي في دورته الـ18، وبرعاية الشريك الرئيس شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بالتعاون مع أستاذ العود العربي الفنان نصير شمّة، اليوم، الدورة الثانية من ملتقى العود العالمي، والتي تضم 7 حلقات بهيكلية تلفزيونية، تبثُّ عبر المنصات الرقمية لمهرجان أبوظبي؛ وذلك بمشاركة 27 فناناً من عازفي العود من 14 دولة لأداء العديد من القطع المؤلفة والمتنوعة خصيصاً لآلة العود.

ويمتد ملتقى العود العالمي، الذي يجمع نخبة متميزة من عازفي العود العرب، على مدار الفترة من 25 مايو وحتى 15 يونيو المقبل؛ ويقدم رؤی خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، وتاريخ وتطور آلة العود.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: يأتي تنظيم ملتقى العود العالمي، ترجمةً لرؤية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في الارتقاء بالوعي الثقافي والذائقة المجتمعية وبناء جسور التواصل مع الآخر، ودعم الحراك الفني والإرث الموسيقي العربي والعالمي.

وقال الفنان نصير شمّة: فخور بالتعاون مجدداً مع مهرجان أبوظبي، الذي يعيد تشكيل الرؤى المستقبلية للثقافة والفنون على صعيد المنطقة في ظل التحديات الكثيرة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، وأرخت بظلالها على قطاع الثقافة والفنون.