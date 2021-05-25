أطنان من الموز لصنع تمثال 5

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تم استخدام خمسة أطنان من الموز لبناء تمثال بطول 25 قدماً في الهند. وقد استغرق فريق العمل المؤلف من 11 شخصاً خمسة وسبعين يوماً لإتمام المنحوتة العملاقة التي تمثل المعبود غانيشا لدى الهندوس. وقد تألفت وفقاً لموقع «ماي موديرن مت» من آلاف حبات الموز الخضراء غير الناضجة التي تفنن بها الفريق لإضفاء تفاصيل تزيينية بالإضافة إلى مواد طبيعية أخرى.

وأشار غوبال بانساري، المدير الفني للنادي إلى أنه في حين صنعت زينة التمثال والعلامات الدينية من الخيزران، خدمت أوراق شجر الموز رسم العينين. ولفت إلى أنه لن يتم إهدار المواد الأولية التي استخدمت في صناعة التمثال إذ إنه مع نهاية الاحتفال الذي يستمر عشرة أيام تكون حبات الموز قد نضجت وتحولت إلى الأصفر فيتم توزيعها على الفقراء.

وعادة ما يتم في الاحتفال السنوي في الهند إقامة تماثيل غانيشا من مواد بلاستيكية أو غير قابلة للتحلل، إلا أن نادي ناتراج يفخر باللجوء على الدوام لاستعمال مواد قابلة للأكل ويعاد استخدامها في صناعة التحف الفنية السنوية.

وقد لجأ في السنوات الماضية إلى ثمار جوز الهند وحلوى اللدو وصدف حلزون البحر.