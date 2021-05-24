مشاركة مميزة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في «أبوظبي للكتاب»

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ 30، والمقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقد شهد جناح المجلس إقبالاً من الزوار والمهتمين والمسؤولين، بينهم معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت الريم بنت عبد الله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن المجلس يحرص بشكل سنوي على المشاركة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي يعد مهرجاناً ثقافياً ويستقطب أهم دور النشر ومؤسسات الإنتاج الثقافي والمعرفي.

وأشارت الفلاسي إلى أن المجلس سيستعرض بمشاركته هذا العام أهم مبادراته وإصداراته ومطبوعاته وأنشطته التخصصية التي تخص الأم وشؤونها والطفل وحقوقه، إضافة إلى مجموعة من الفيديوهات والصور والكتيبات، فضلاً عن عرض كتاب يحتوي على أهم إنجازات المجلس منذ تأسيسه، مضيفة أن جناح المجلس سوف يشهد توقيع عدد من الأطفال لإصداراتهم، والتي تبناها المجلس دعماً للطفل وتسليط الضوء عليه وتشجيعه على خوض غمار الإنتاج الأدبي من منطلق حرصه على هذه الفئة المهمة من المجتمع، وترغيب الأطفال في الإنتاج والمطالعة والقراءة بمختلف العلوم والمعارف لتنمية قدراتهم ورفع الوعي الفكري والثقافي والإبداعي لديهم.