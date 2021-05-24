"الإمارات للآداب" تعزز حضور المؤلفين العرب على ويكيبيديا

المصدر: وام

أطلقت مبادرة " كاتب مكتوب " التابعة لمؤسسة الإمارات للآداب وبالتعاون مع " جوجل " مسابقة تهدف إلى مضاعفة عدد صفحات المؤلفين العرب على " ويكيبيديا".

وتشجع المسابقة - التي تنطلق دورتها الأولى في الأول من يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر - الجماهير على إنشاء مقالات باللغة العربية حول المؤلفين والكتاب العرب.

وتفتح المسابقة أبوابها للخبراء والمبتدئين وتنظم المؤسسة دورة تدريبية افتراضية مجانية في 30 مايو الجاري تقدم من خلالها أساسيات إنشاء صفحات المؤلفين ما يوفر فرصة المشاركة حتى لمن ليس لديهم خبرة سابقة في ويكيبيديا.

وتهدف المسابقة إلى مضاعفة عدد المقالات حول المؤلفين العرب بأكبر شكل ممكن على أن ترقى المقالات إلى إرشادات ويكيبيديا ويحصل الفائز بالمركز الأول على 500 دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 400 دولار، والفائز بالمركز الثالث على 300 دولار.

وتنطلق الدورة الثانية من المسابقة في الأول من أغسطس المقبل مع فرصة الفوز على جوائز قيمة إذ يحصل صاحب العدد الأكبر من المقالات في الدورتين على الجائزة الكبرى وهي رحلة مدفوعة التكاليف إلى مهرجان طيران الإمارات للآداب 2022 والذي يقام في مدينة دبي بينما يحصل الفائزون بالمركز الأول والثاني على اشتراك في منصة أبجد والذي يضمن لهم الوصول إلى أكثر من 30 ألف كتاب عربي.

وقالت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب في إطار تعليقها على المسابقة " إن مبادرة كاتب مكتوب هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الأدب العربي وتداوله مع جمهور أكبر بالإضافة إلى تسليط الضوء على المؤلفين العرب وجهودهم الإبداعية، وثمنت النتائج التي حققتها المبادرة حتى الآن، معربة عن ثقتها بأن المسابقة ستشهد منافسة فريدة من نوعها".

يذكر أنه منذ انطلاقتها في ديسمبر 2020 اكتسبت مبادرة " كاتب مكتوب " زخما ملحوظا إذ زادت عدد صفحات المؤلفين العرب على ويكيبيديا بنسبة 100 بالمائة في الفترة بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2020 بينما ارتفع عدد الصفحات إلى 4800 صفحة أي بنسبة زيادة تبلغ 320 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى بعد إطلاق المسابقة.