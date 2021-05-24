«اتصالات لكتاب الطفل» تفتح التسجيل في دورتها الـ13

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وترعاها شركة «اتصالات»، على هامش مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، عن فتح باب المشاركة في دورتها الثالثة عشرة لعام 2021، أمام المبدعين من الناشرين والمؤلفين والرسامين من دولة الإمارات وكل أنحاء العالم ممن يعملون في تأليف ورسم ونشر كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية.

وفي إطار حرصها على التطوير المستمر وتلبية احتياجات الأطفال واليافعين، أعادت جائزة اتصالات لكتاب الطفل هيكلة فئاتها في الدورة الجديدة لتتوزع على خمس فئات هي فئة الطفولة المبكرة (حتى 5 أعوام)، وفئة الكتاب المصور (من 5 - 9 أعوام)، وفئة كتاب ذو فصول (من 9 - 12 عاماً)، وفئة اليافعين (من 13 - 18 عاماً)، واستحدثت فئة جديدة هي كتب «الكوميكس» أو القصص المصورة (حتى سن 18 عاماً).

وأكدت مروة عبيد العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن جائزة اتصالات لكتاب الطفل، تتطلع من خلال الهيكلة الجديدة لفئاتها إلى استقطاب مشاركات أكثر تنوعاً، بحيث توفر لمكتبة الأطفال واليافعين العرب عدداً أكبر وأفضل من الإصدارات المميزة والجذابة، التي تثري معارفهم، وتنمي خيالهم، وتجذبهم إلى عالم القراءة الجميل.

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وقال عبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام اتصالات المناطق الشمالية: تتشرف «اتصالات» برعايتها لجائزة اتصالات لكتاب الطفل منذ انطلاقتها في إطار حرصها المتواصل على المساهمة بدعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز أطر المسؤولية المجتمعية لجميع شرائح المجتمع.

وأضاف: «تنسجم رعايتنا لهذه الجائزة مع رؤية الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في النهوض بأجيال الغد وقادة المستقبل وتطوير معارفهم».