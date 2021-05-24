«محمد بن راشد للمعرفة» مشاركة نوعية

المصدر: دبي - البيان

تشارك مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 29 مايو الجاري، وذلك بجملة من الفعاليات والمبادرات التي تعزِّز من دورها في نشر المعرفة وتثري منصتها بالعديد من اللقاءات والجلسات والحوارات التي جذبت على مدى السنين الماضية أنظار الزائرين، وحظيت بمشاركة واسعة من قبل الكثير من الكتَّاب والمثقفين والشخصيات المؤثرة في المستوى المحلي والعربي والدولي.

وفي مشاركتها في النسخة الاستثنائية لهذا العام، عملت المؤسَّسة على إفادة الجمهور من مبادراتها وورش عملها، مع مراعاة الإجراءات الوقائية كافة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، وتوفير مساحة واسعة للجناح ليستفيد الجمهور من تلك الفعاليات مع الحفاظ على أمن الزائرين وسلامتهم.

دبي للكتابة

وقد أعدت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لزوّار جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لهذا العام جملة عديدة من الفعاليات المنبثقة من مبادراتها المعرفية والثقافية التي عكفت عليها منذ أعوام، إذ يبثُّ «برنامج دبي الدولي للكتابة» ورشته التدريبية في «كتابة الرواية العلمية» مباشرة على منصة المؤسَّسة، ويلقيها المدرب إسلام أبو شكير. كما ينظم البرنامج جلسة حوارية مع الكاتبة ري عبدالعال، حول كتابة قصص الخيال العلمي للأطفال.

استراحة معرفة

مبادرة «استراحة معرفة» التي تستمرُّ منذ سنوات وتطوف أرجاءً متعددة من إمارات الدولة والدول العربية سيكون لها نصيب وافر من فعاليات المعرفة التي تستضيفها منصة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إذ تستضيف الكاتبة منصورة عز الدين، التي ستحاورها الكاتبة إيمان اليوسف بشأن موضوع «الكتابة الصحفية ما بين الأدب والجوائز الأدبية».

كما يشارك «بيت الشعر» المبادرة المنبثقة من مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بجلسات شعرية وأدبية مباشرة عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم).

حوارات

وتعرض المؤسسة على منصتها عدداً من الجلسات التي نظمتها مبادرة «بالعربي»، ومنها جلسة «القراءة في ظلِّ الجائحة: بين المكتبات الرقمية والمكتبات الفعلية». وتعرض مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على شاشاتها الضخمة ضمن فعاليات المعرض جلسات «حوارات المعرفة»، التي عقدتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.