المعمري يرفع علم الإمارات على أعلى قمم أرمينيا

المصدر: (الفجيرة - وام)

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبدعم من صندوق رعاية الشباب في حكومة الفجيرة.. تمكّن المغامر الإماراتي، سعيد المعمري، من إتمام رحلة التسلق إلى أعلى قمة في أرمينيا بجبل آراغاتس، الذي يتبع لمقاطعة آلرغاتسون.

وتأتي رحلة تسلق المغامر الإماراتي سعيد المعمري، ضمن مبادرة «قمة السلام»، التي تهدف إلى الوصول لأعلى قمم العالم، من أجل نشر رسالة محبة وسلام وتسامح، ورفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، كدولة تنشر السلام في كل مكان.

واستغرقت رحلة المعمري إلى قمة جبل آراغاتس على ارتفاع 4092 متراً، نحو 14 ساعة متواصلة بين صعود وهبوط بسلام، حيث تم تكريمه من قبل الاتحاد الأرميني لمشي المسافات الطويلة وتسلق الجبال.