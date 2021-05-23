توثيق «الحَجَر الأسود» بتقنية «فوكاس ستاك بانوراما»

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

حديثنا اليوم عن حدثٍ مثير للاهتمام والإعجاب والمهابةِ أيضاً. في المملكة العربية السعودية، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويّ، عن توثيق صور الحَجَر الأسود بتقنية «Focus Stack Panorama»، وهذه التقنية تعمل على تجميع عددٍ من الصور متباينة الدقة، منتجةً صورةً في غاية الدقة.

لقد قامت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، وهي أهم المكانز الإسلامية والأثرية بالمسجد الحرام، بالتقاط «1050» صورة للحَجَر الأسود، ومقام إبراهيم (عليه السلام)، تم تصويرها باستخدام هذه التقنية، حيث تظهر الصور بوضوح 49 ألف ميجا بكسل، وحجم كل صورة 160 جيجا بايت، من خلال تقنية المسح الليزريّ لبناء نموذجٍ حاسوبيّ عالي الدقة.

وقد استغرق التقاط الصور 7 ساعات تصوير، و 50 ساعة عملٍ متواصل لتعديلها وإخراجها بالشكل النهائي، حيث تتميّز الصور بشدة الوضوح وانعدام الضبابية والانعكاسات الضوئية، لتخرج تفاصيل الحَجَر الأسود، ومقام إبراهيم (عليه السلام) بدرجة وضوحٍ عاليةٍ للمرة الأولى، وفقاً لتقرير وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويقع الحَجَر الأسود في الركنِ الجنوبيّ الشرقيّ للكعبة المُشرَّفة من الخارج، وهو نقطة بداية أداء الطواف ومنتهاه حول الكعبة، وله شكلٌ بيضاويّ ولونه أسودٌ مائلٌ إلى الحُمرَة، وقطره 30 سنتيمتراً، ويرتفع عن الأرض متراً ونصف، وهو محاطٌ بإطارٍ من الفضة الخالصة صوناً له. ويُعدُّ الحجر الأسود جزءًا من أركان الكعبة المشرفة الأربعة، وقد أخذ المسلمون ذلك النُسُك عن الرسول «صلى الله عليه وسلَّم».

هذا الحدثُ الاستثنائيّ ذو قيمةٍ مُقدَّسةٍ لدى المسلمين في شتّى أنحاء العالم، لَعِبَت فيه الصورة دوراً جوهرياً في الغوص في التفاصيل الدقيقة لتكوينات الحَجَر وإتاحة رؤيته بشكلٍ غير مسبوقٍ أمام العالم.

فلاش

للصورة دورٌ عظيمٌ في تحديث المعارف البصرية وإثرائها بالتفاصيل