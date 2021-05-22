بيت الشعر ينظم منتدى شعراء الفجيرة الأول

المصدر: الفجيرة - البيان

نظم بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس، منتدى شعراء الفجيرة الأول تحت شعار «محمد بن زايد.. فخر الوطن»، وذلك في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسليمة المزروعي مديرة بيت الشعر بالفجيرة. وشارك في المنتدى، الذي أدارته الإعلامية ورود الجبوري، نخبة من شعراء الفجيرة وهم سعيد سبيل الظنحاني، وعبدالله بن فهم الحمودي، ومحمد خميس السويدي، وحسن علي الصريدي، وأحمد بن ضاحي الكندي، ومحمد عبدالله الكندي، والدكتور سيف سالم المزروعي، وعبدالله بن فرحان الكعبي.

واستهلت فعاليات المنتدى بقراءات شعرية نبطية، تناولت فضاءات فائقة الجمال وتنوعت أغراضها بين حب الوطن وقضايا المجتمع، إضافة إلى قصائد عاطفية ووجدانية رقيقة المعاني والمفردات. كما عبر الشعراء في قصائدهم عن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي نذر نفسه لرفعة الإمارات وشعبها، فهو القائد الاستثنائي الملهم الذي حقق العز والفخر للوطن وحامي حماه.

اهتمام بالأدب

وأكد خالد الظنحاني رئيس الجمعية، أهمية إطلاق منتدى شعراء الفجيرة الأول، الذي يعزز الاهتمام بالأدب والشعر الشعبي، بمختلف ألوانه وأشكاله، بهدف المحافظة على الموروث الشعري الإماراتي واستقطاب المواهب الشعرية في الفجيرة، موضحاً أن شعار الدورة الأولى للمنتدى يحتفي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودوره الكبير في تعزيز معاني الانتماء إلى تراب الوطن الغالي.

وعبر الظنحاني عن الفخر والاعتزاز بالدور المحوري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تبوؤ دولة الإمارات المراتب الأولى في مختلف المؤشرات الدولية، علاوةً على حرص سموه الكبير على رعاية كافة أبناء الوطن وسعيه الدائم لنهضة الإمارات وصون أمنها، ولرفاهية أبنائها والمضي بها نحو المستقبل المشرق.

من جهتها، أشارت الشاعرة سليمة المزروعي مديرة بيت الشعر بالفجيرة إلى أهمية المنتدى في تسليط الضوء على أهم الأسماء الشعرية في إمارة الفجيرة وتعزيز حضورها الأدبي في المشهد الثقافي المحلي، إضافة إلى الاحتفاء بها وتكريمها لتشجيعها على الاستمرار في العطاء الوطني، والإسهام في إثراء الحراك الثقافي وترسيخ مكانة الشعر الإماراتي على المستويين العربي والعالمي.

وفي ختام المنتدى، كرم سعادة خالد الظنحاني ترافقه سليمة المزروعي، الشعراء المشاركين في المنتدى بدرع مسبار الأمل للتميز الشعري، تقديراً لعطائهم الإبداعي في مجال الشعر، وإسهاماتهم المتميزة في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي.