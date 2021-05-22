«العويس الثقافية» تنظم ملتقى سعد الله ونوس

المصدر: دبي - البيان

أنهت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية استعداداتها لإطلاق الملتقى الفكري الافتراضي الموسع عن الكاتب المسرحي الراحل سعد الله ونوس بعنوان «الأمل ينتصر والحلم يستمر»، وذلك ضمن خطتها الهادفة إلى إعادة إحياء ذكرى مبدعين عرب كبار فازوا بجائزة سلطان بن علي العويس في مختلف الحقول. والذي ستنطلق فعالياته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

يشارك في هذا الملتقى نخبة من الشخصيات الفكرية والفنية المرموقة عربياً بشهادات وبحوث ودراسات عن المسرحي الراحل الذي فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل القصة والرواية والمسرحية الدورة الأولى (1988 ـ 1989)، حيث يقدم في اليوم الأول الثلاثاء 25 مايو الجاري الكاتب المسرحي فرحان بلبل بحثاً بعنوان «كيف يبني سعد اللـه ونوس مسرحياته» ثم يقدم الكاتب والمخرج المسرحي عبد الإله عبد القادر شهادة شخصية بعنوان «عنق حنظلة على الخشبة»، كما يقدم الدكتور حسن يوسفي ورقة بعنوان «مساحات الحلم والأمل في مسرح سعد الله ونوس» بعدها يقدم الكاتب المسرحي والفنان عبدالله صالح شهادة فنية بعنوان «رحلة النضوج» وتختتم مشاركات اليوم الأول ببحث يقدمه الشاعر والكاتب المسرحي بول شاوول بعنوان «سعد الله ونّوس في درب الجلجلة محكوماً بالألم» ويدير منصة الملتقى في اليوم الأول الناقد والكاتب المسرحي عصام أبو القاسم.

اليوم الثاني

وفي اليوم الثاني الأربعاء 26 مايو الجاري وفي تمام الساعة الثامنة مساءً تفتتح الدكتورة ابتهال الخطيب المشاركات ببحث عنوانه «من حيرة ذلك المخلوق الخائف.. حيث يبدأ مسرح سعد الله ونوس... ولا ينتهي» ثم يقدم الفنان أحمد الجسمي شهادة فنية بعنوان «تجربتي مع نصوص سعد الله ونوس»، وبعدها يقدم الكاتب والناقد المسرحي نجم الدين سمان ورقة بعنوان «سعد الله ونوس.. الريادة الثانية في المسرح السوري» وتشارك الروائية ديما ونوس بشهادة وجدانية تحت عنوان «بحثاً عن الجملة السحرية»، وتُختتم المشاركات بشهادة شخصية للفنانة القديرة نضال الأشقر بعنوان «صداقة حنونة.. لا تنسى».

ويدير وقائع اليوم الثاني للملتقى الدكتور حبيب غلوم.

وقد انتجت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فيلماً وثائقياً بعنوان «استمرار الأمل وانتصار الحلم» حيث أعد مادته الشاعر والإعلامي حسين درويش وسجلته بصوتها الإعلامية ناديا عزت، ويقف الفيلم عند محطات كثيرة من حياة سعد الله ونوس حيث يتتبع خطوات سيرته الذاتية ونشاطه الواسع وشهرته الكبيرة وصولاً إلى مرضه ورحيله المبكر، ويحتوي الفيلم على مشاهد مختارة من مسرحياته وكلماته المأثورة وصور شخصية وأغلفة كتب وغيرها من المواد الفلمية التي تشكل لوحة بانورامية عن حياته وأعماله.

يذكر أن المسرحي الراحل سعد الله ونوس فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل القصة والرواية والمسرحية الدورة الأولى (1988 ـ 1989) وجاء في حيثيات الفوز (سعد الله ونوس يتعامل مع الواقع العربي برؤية واضحة من الناحيتين النظرية والعملية، واعية لدور المسرح في تعميق الإحساس الجماعي بالمصير التاريخي).

وستعمل مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على إصدار كتاب يتضمن كل المشاركات في الملتقى وفق خطتها الرامية إلى توثيق جميع الندوات والمؤتمرات في كتب تصدر بشكل دوري خدمة للباحثين والمهتمين ولتسد فراغاً في المكتبة العربية.