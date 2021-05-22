«الناموس» في الصدارة على «إم بي سي» و«شاهد»

المصدر: دبي - البيان

احتل المسلسل التلفزيوني الكويتي «الناموس» مرتبة الصدارة بين الأعمال الدرامية التلفزيونية الخليجية والعربية، التي تعرض من خلال «إم بي سي» و«شاهد». ويأتي هذا النجاح ترسيخاً للنجاحات، التي حصدها هذا العمل المتميز، خلال الدورة الرمضانية وحصاد الجوائز كأفضل عمل خليجي في عدد من الاستبيانات، التي أجرتها عدد من الصحف والمواقع والقنوات التلفزيونية.

وفي تصريح خاص عبر المنتج المخرج عبدالله بوشهري عن سعادته بالإنجازات التي راح يحققها العمل، والذي وصفه بأنه حصاد جهود «الفريق الذهبي»، الذي يمثل كل العناصر المبدعة اعتباراً من الكاتب المتميز محمد أنور محمد إلى المخرج الرائع جاسم المهنا مروراً بفريق رائع من الفنانين، ضمن أجيال الحرفة، يتقدمهم النجم القدير محمد المنصور وكل من هيفاء عادل وجاسم النبهان وخالد امين وفيصل العميري وبثينة الرئيسي وعبدالله بهمن وعبير أحمد وحسين المهدي وفتات سلطان وكم آخر من المبدعين في مختلف مجالات الحرفة، ومنهم المدير الفني صلاح زماني، ومصممة الأزياء ابتسام الحمادي والموسيقار مبارك المبارك ومدير التصوير الأمريكي كريستيان هيريرا وغيرهم، ما شكل فريقاً فنياً رائعاً كان حصاده هذا العمل، الذي يمثل منطقة إنتاجية متجددة في رصيد صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني الخليجي والعربي.

وأشار المنتج عبدالله بوشهري إلى أن مسلسل «الناموس» كان قد عرض خلال الدورة الرمضانية عبر خمس قنوات مهمة، ومنها الكويت ودبي والسعودية والشارقة و- او اس ان، وحقق مواقع متقدمة، بل إنه لم يفارق الصدارة في جملة تلك القنوات، ما شكل حافزاً ودافعاً لمزيد من العطاء والتحدي من أجل ترسيخ جملة – صنع في الكويت – التي نفتخر بها ونعتز، وفي ختام تصريحه أشار بوشهري أن هذا – الفريق الذهبي – سيعود للاجتماع مجدداً، عبر عمل درامي جديد سيتم الإعلان عنه، خلال الفترة القصيرة المقبلة.