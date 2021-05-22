دار الشعر بمراكش تختتم ورشات الكتابة الشعرية اليوم

المصدر: (مراكش - البيان)

يحتضن مقر دار الشعر في مراكش اليوم، لقاء اختتامياً للموسم الرابع لورشات الكتابة الشعرية، التي امتدت منذ شهر ديسمبر الماضي.

ورشات الكتابة الشعرية، هي ورشة في تقنيات الكتابة الشعرية موجهة لفئات الشباب والطلبة وعموم المهتمين.

وقد استمر تنظيمها خلال برنامج الموسم الرابع، من خلال صيغتين: الأولى حضوري والثانية «عن بعد» من خلال توفير «كبسولات» الورشات وعرضها عبر «قناة دار الشعر بمراكش»، وأيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي للدار.

وتعد ورشات الكتابة الشعرية لقاء خاصاً متجدداً، مع الشغوفين بالشعر وشعراء شباب في بداية مسارهم الإبداعي، وأيضا محطة أساسية لتنمية المهارات المرتبطة بالكتابة الإبداعية وتقنياتها. ومنذ تأسيسها في 16 سبتمبر 2017، اختصت دار الشعر بمراكش في تنظيم ورشات الكتابة الشعرية للفئات العمرية موجهة للأطفال واليافعين وأخرى للشباب والمهتمين، في اختيار واع يدرك أهمية ربط دور ووظيفة هذه المؤسسة الثقافية بنسيجها المجتمعي، والسعي إلى استنبات الكتابة الشعرية لدى المهتمين والشباب والأطفال، سواء داخل الأوساط التعليمية أو في المشهد الجمعوي والثقافي بالمدينة.