«حروب الجيل الرابع» إصدار يتزامن مع الأحداث الإقليمية

المصدر: (القاهرة - البيان)

يتناول هذا الكتاب بالدراسة والتحليل مفهوم حروب الجيل الرابع وتداعياتها السياسية على الأمن القومى العربي، في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من إضرابات واسعة النطاق أفرزت حالة من عدم الاستقرار في المنطقة العربية.

وتكمن أهمية الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «حروب الجيل الرابع وتداعياتها السياسية على الأمن القومي المصري والعربي» ومن تأليف الدكتور عمر محمد علي، في تزامنه مع الأحداث الإقليمية والجيوسياسية التي تقع في العديد من دول العالم التي تشهد حروباً وصراعات والتي أدت بدورها إلى انهيار بعض الدول وتفكك مؤسساتها.

يتناول الكتاب عبر فصوله الثمانية مفهوم وتطور حروب الجيل الرابع، وخصائصها وأدواتها وسماتها، كما يعرض الكتاب لتغير الأساليب والنظريات السياسية وتداعياتها على الأمن القومي المصري والعربي، فيما يدور حديث آخر في الكتاب عن الحروب الإلكترونية والسيبرانية وتأثيرهما السياسي في الأمن القومي المصري والعربي، وآليات مواجهة أخطار حروب الجيل الرابع وكذلك الرؤية المستقبلية لتطور حروب الجيل الرابع وآفاقها في القرن الحادي والعشرين.