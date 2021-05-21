«أدنيك» جاهزة لاستضافة معرض أبوظبي للكتاب

المصدر: ( أبوظبي - عبير يونس)

كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، عن إنجاز استعداداتها لاستضافة الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وبالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وتقام الدورة الثلاثون من المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 - 29 مايو الجاري، والذي يعتبر أحد أكثر المعارض تنوعاً في المنطقة، بمشاركة أكثر من 800 عارض من 46 دولة حول العالم، في أكثر من 104 جلسات واقعية وافتراضية، وسيتضمن البرنامج جلسات ثقافية ومهنية وتعليمية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية، وسيتم تنظيم فعاليات هذا العام بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ومؤسسة ثقافية محلية ودولية، وذلك لمناقشة أحدث التوجهات في قطاع النشر.

رواية

من جهة ثانية، تظهر رواية «تحت الممر- أيقظ ما بداخلك» للكاتب الراحل ماجد عبدالله الزرعوني، الذي غيّبه الموت قبل أن ترى روايته النور، في المعرض، حيث نشرت بمبادرة من عائلته عن «دار كلمن للنشر»، وسيرصد ريعها للجمعيات الخيرية.

يذكر أنه أقيم في «دار كلمن» أخيراً حفل توقيع للرواية، بحضور الأديبة أسماء الزرعوني، التي كانت قد تابعت تجربة الراحل ماجد الزرعوني منذ بدايتها، التي اعتبرت في حديث لـ«البيان»: إن هذه الرواية تعبر عن تجربة شاب عاش طموحاً، وقدم طرحاً مختلفاً عما يقدم من مواضيع سطحية في العديد من روايات الشباب.

متابعة التجربة

وأوضحت الزرعوني أن الرواية صدرت بفضل إصرار عائلة الروائي الراحل، مشيرة إلى أن الراحل يبدأ روايته بوصف عصر التكنولوجيا متألماً ومتحسراً على حال الناس اليوم، فقد وصفهم بالغرباء، أصبحت قلوبهم قاسية وكأنهم آلات تعمل بأمر صاحبها، لهذا انتشر وباء الأنانية واضمحلت الروابط الاجتماعية، وهذا كله من أجل اللهث وراء ركب الحضارة المزعوم.

«تريندز»

يشارك «تريندز للبحوث والاستشارات» في فعاليات المعرض بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية، التي تغطي العديد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية، والإسلام السياسي، كما سيشارك «تريندز» في معرض أبوظبي الافتراضي للكتاب، لضمان وصول إصداراته المتنوعة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، ويمكن الحصول على هذه الإصدارات في جناح «تريندز» بالمعرض، الذي يحمل رقم (9A01) أو من خلال منصة البيع الإلكتروني في المعرض.