تعاون لرقمنة أعداد مجلة « الأمن»

المصدر: دبي - البيان

استقبل مركز جمعة الماجد، أول من أمس، وفداً من الإدارة العامة للإعلام الأمني في شرطة دبي، ضمَّ كُلاً من الرائد خالد محمد المري، مدير إدارة الإعلام الأمني، وحنان الريس، مديرة مجلة «الأمن»، وزينب حسين ناصر، مديرة مجلة «خالد».

تعزيز التعاون

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين المركز وإدارة الإعلام الأمني التابعة لشرطة دبي من خلال قيام المركز برقمنة جميع أعداد مجلة «الأمن» التي تصدر عن شرطة دبي، وإكمال الأعداد الناقصة، وفي المقابل يحصل المركز على نسخة رقمية من المجلة.

ترحيب بالوفد

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وأنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز، حيث رحب مدير عام المركز بالوفد، كما أبدى استعداد المركز للتعاون في المجالات المشتركة بين المركز وشرطة دبي، وشرح للوفد عمليات التحويل الرقمي التي يقوم المركز بها يوميّاً من خلال المختبر الرقمي التابع للمركز.

ثم قام الوفد بجولة في أقسام المركز رافقهم فيها أنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة، بدأت بزيارة معرض مسيرة العطاء الذي يضم مجموعة من الصور التوثيقية التي تعكس دور المركز في حفظ التراث الإنساني طوال 30 سنة منذ تأسيسه سنة 1991، كما زار الوفد قاعة المراجع التي تقدم الخدمات للباحثين من داخل الدولة ومن خارجها، ثم زار الوفد قسم المكتبات الخاصة، واطلع فيه على نوادر الكتب والشخصيات العلمية والثقافية التي تبرعت بمكتباتها لتكون ضمن خزانة المركز، ثم زار الوفد المعمل الرقمي واطلع على طرق تحويل الكتب إلى مواد رقمية.

وفي ختام الزيارة، شكر الوفد للمركز حسن الاستقبال والتعاون والجهود الكبيرة التي يبذلها في خدمة الباحثين.