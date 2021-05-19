شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للمتاحف

المصدر: (دبي - البيان)

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي للمتاحف، الذي صادف أمس، (18 مايو من كل عام)، وذلك من خلال تنظيم فعالية توعوية في متحف شرطة دبي، بحضور المقدم محمد خليفة بن صبيح السويدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والمقدم وداد سيف بن مويزة مدير مكتب مدارس حماية، وعدد من موظفي شرطة دبي، وطلبة مدارس حماية.

وفي بداية الفعالية، رحب المقدم السويدي بطلبة مدارس حماية، مؤكداً أن الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعريف بدور المتاحف وأهميتها، مبيناً أن متحف شرطة دبي يروي للزوار قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية.

من جانبها، أشارت المقدم وداد سيف بن مويزة إلى أن طلبة مدارس حماية ومن خلال مشاركتهم في الفعاليات التوعوية يحصلون على تثقيف عالٍ يساهم في توسيع مداركهم في مختلف المجالات