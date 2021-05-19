المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت اللجنة المُنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، أمس، جلسة «القوالب النمطية الاجتماعية – كيف يغير العالم الرقمي واقعنا»، التي جرى تنظيمها في دورة المهرجان 2021، ضمن سلسلة المحتوى الرقمي الخاص بها.

تضم هذه الجلسة المميزة كلاً من الكاتب والروائي المصري، ولاء كمال، ونجم وسائل التواصل الاجتماعي، ماكس أوف أرابييا، حيث يستكشف المتحدثون في هذه الجلسة الجوانب المتعددة لوسائل التواصل الاجتماعي، وتقييم دورها في كسر القوالب النمطية، وتعزيز مفهوم أكثر إيجابية للعالم الحقيقي، كما يُساعدنا على التوصل إلى أفضل الطرق لمواجهة المخاطر التي قد نتعرض لها على الإنترنت وكيفية إدارة هذه الشبكات بشكل أفضل.

من جهتها، علقت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، قائلة: «دفعتنا أحداث العام الماضي إلى الاتجاه نحو العالم الافتراضي للحفاظ على تواصلنا الإنساني في ظل ظروف التباعد والحجر الصحي، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. مع هذا الاستخدام المفرط، لا بد أن يكون هناك نوع من التوعية بخصوص الجوانب المختلفة لهذه الوسائل لمعرفة أفضل الطرق لاستخدامها بما يصب في فائدتنا».