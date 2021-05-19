«الشارقة القرائي للطفل» ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

يحتفي المشهد الثقافي العربي بانطلاق الدورة الـ 12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» اليوم، الذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ويستمر حتى 29 مايو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

ويؤكد عدد من الكتاب والفنانين والمبدعين أن تنظيم هيئة الشارقة للكتاب للدورة الجديدة من المهرجان يشكل دافعاً مهماً لسوق الكتاب العربي، ومحركاً لإعادة الحياة إلى الحراك المعرفي والإبداعي، خصوصاً للأجيال الجديدة من الأطفال واليافعين والشباب.

وثمن الكتاب دور الشارقة في احتضان جهود الكتاب والفنانين والمتخصصين بأدب ومعارف الأطفال، إذ يستضيف المهرجان الذي يفتح أبوابه للزوّار بين الساعة 4 و10 مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم السبت من 10 صباحاً حتى 8 مساءً، 32 كاتباً وروائياً من 15 دولة حول العالم، منهم 16 كاتباً عربياً و16 أجنبياً.

مزايا

وقال الكاتب الطيب أديب من مصر: «مهرجان الشارقة القرائي للطفل من أفضل المهرجانات العربية تنظيماً واهتماماً بثقافة الطفل، ومن مزاياه التقاء الكتاب العرب والأجانب وتعارفهم وتبادل الخبرات بينهم، والتقائهم مع الأطفال واليافعين، وهم الشريحة المعنية بكتاباتنا».

رسالة

بدورها، أكدت الدكتورة وفاء الشامسي، من سلطنة عمان، «إن انطلاق مهرجان الشارقة القرائي للطفل يؤكد أن صناعة المشهد الثقافي، ومواصلة رفد مكتبة الطفل العربي بكل جديد ومفيد، رسالة سامية يجب ألا تتوقف، وأعتقد أن ما سيصنع في هذه الظروف الاستثنائية للطفل سيكون مختلفاً، ومتميّزاً».