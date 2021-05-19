25 مايو الجاري الإعلان عن الرواية الفائزة بـ "الجائزة العالمية للرواية العربية"

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت الجائزة العالمية للرواية العربية أن الإعلان عن الرواية الفائزة بدورتها لعام 2021 إلكترونياً، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو الجاري، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت بريطانيا الصيفي (13:00 ظهراً بتوقيت الإمارات)، وذلك بمشاركة وحضور كل من ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة، وشوقي بزيع، رئيس لجنة التحكيم.

وأوضحت الجائزة أنه يمكن للمتابعين والمهتمين متابعة الإعلان من خلال صفحة الجائزة على فيسبوك لايف أو على قناة يوتيوب الخاصة بالجائزة.

ويعقد بعد الإعلان عن الرواية الفائزة مؤتمر صحافي يشارك فيه الفائز أو الفائزة بجائزة عام 2021، وذلك في تمام الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت بريطانيا الصيفي (13:45 ظهراً بتوقيت الإمارات). قبل الإعلان عن الرواية الفائزة، سيناقش أعضاء لجنة التحكيم لدورة 2021 روايات القائمة القصيرة مع الأديب والإعلامي المغربي وعضو مجلس الأمناء، ياسين عدنان، في سلسلة من الفعاليات.