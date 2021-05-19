دار المحيط للنشر تدشن 5 كتب للأطفال والناشئة

المصدر: (الفجيرة - البيان)

بعد صدور أول ثلاثة كتب وهي «متعة الفلسفة» للدكتور المغربي عزيز الحدادي، و«سوشي بنكهة الزَّعفران.. يوميات إماراتي في اليابان» للكاتب الإماراتي د. فوّاز بن ضيف الله، و«تاريخ القهوة العربية» للكاتب والصحفي اللبناني محمد غبريس، تدشن دار المحيط للنشر من الفجيرة إصداراتها في عالم من الخيال، خمسة كتب للأطفال والناشئة، الأول تحت عنوان «المعلّمة عجيبة في المدرسة الغريبة» للكاتبة الفلسطينية هيّا القاسم، ورسومات زاهد المرشدي،

والثاني بعنوان «نورةُ والبحرُ» للقاصّة الإماراتية منى سالم الشامسي، ورسومات موزة الحمراني. والثالث «دعني أشرح لك معنى الخلود» للكاتبة رجاء ملاح، ورسومات الفنانة المكسيكية استلي ميزا. رابع الإصدارات هو «محكمةُ الحيوان» للكاتب الإماراتي محمد بن جرش، ورسومات نعمة نجيب زيدان. والإصدار الخامس بعنوان «أبطال خارقون» للكاتبة الإماراتية بشرى آل طالب، ورسومات زاهد المرشدي، علماً بأنّ هذه الإصدارات وغيرها سوف تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في جناح دار المحيط للنشر.