احتفاء برموز أدبية سودانية

المصدر: الخرطوم - البيان

كرم ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بدورته الثالثة، رموزاً ثقافية بالسودان بقاعة وزارة التعليم العالي بالخرطوم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكريم المثقفين والمبدعين العرب.

حضر الحفل عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، والدكتور جراهام عبدالقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالسودان، وحمد محمد الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان.بدأ التكريم بفيلم وثائقي عن المكرمين: عيسى الحلو، نبيل غالي، الحسن محمد سعيد، ود. مبارك حسن الخليفة، بعدها ألقى الدكتور جراهام عبدالقادر كلمة حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام بالسودان.

مبادرة

ثم ألقى عبدالله العويس كلمة جاء فيها: «تأتي مبادرة ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، استكمالاً للنهج الذي يهدف إلى تعزيز دور المثقف والأديب والفنان في خدمة مجتمعه، وهذا ما يجسده ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في السودان، الذي يحتفي بأربعة من الذين أخلصوا لإبداعهم».