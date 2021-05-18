بدء تصفيات «جائزة المتوصف التراثية الثقافية» السابعة

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبتنظيم مدرسة القيم للتعليم الأساسي الحلقة الثانية ـ بنات، بمنطقة البرشاء في دبي، بدأت أول من أمس، تصفيات الدورة السابعة من «جائزة المتوصف التراثية الثقافية» (مسابقة المتوصف سابقاً) فعالياتها المخصصة لثلاث فئات وهي: طلاب وطالبات مراحل التعليم الأساسي الحلقة الأولى والثانية، الحلقة الثالثة (التعليم الثانوي)، وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية بدبي.

وبحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وفاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز، ولجنة التحكيم المعنية، بدأت التصفيات بأسئلة المشاركين في الدورة الجديدة من الجائزة عن الأمثلة الشعبية الإماراتية من قبل أعضاء لجنة التحكيم وذلك عبر المنصة الافتراضية لبرنامج مايكروسوفت تيم.

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وتستمر التصفيات إلى اليوم، حيث سيتم اختيار أفضل 10 من فئتي الطلاب والطالبات للفوز بالمراكز العشرة الأولى، وأفضل 5 مشاركين من الهيئات الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور للفوز بالمراكز الـ5 الأولى. وسيتم الإعلان عن الفائزين وإقامة حفل التكريم عن بعد خلال الأسبوعين القادمين.

وبلغ إجمالي عدد المنتسبين هذا العام للجائزة بفئتي مراحل التعليم الأساسي الحلقة الأولى والثانية والحلقة الثالثة: 206 طلاب، فيما بلغ عدد المنتسبين من فئة الهيئات الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور 20 مشاركاً.