«الخطوط الطباعية» فئة جديدة ضمن جائزة البردة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أعلنت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، عن فتح باب التسجيل في جائزة البردة في دورتها الـ16، وذلك اعتباراً من يوم أمس (17 مايو الجاري) وحتى 17 يونيو المقبل. وأشارت معالي الكعبي إلى أن الجائزة أضافت فرعاً جديداً وهو فئة الخطوط الطباعية العربية.

وقالت: إن الجائزة تهدف إلى إبراز جماليات الفن الإسلامي، وإسهاماته في المشهد الثقافي العالمي، وإظهار الحضارة الإسلامية بكافة عناصرها، لإيصال رسالتها الوسطية التي تؤمن بالانفتاح والإبداع والتعايش الإنساني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس، على «زووم»، وحضره عدد من الفنانين والشعراء والخطاطين والإعلاميين.

الفنون الإسلامية

وتشكل فئة الخطوط الطباعية العربية الإضافة الجديدة التي تم استحداثها في النسخة السادسة عشرة ضمن فئات الجائزة، بهدف دعم وتشجيع الموهوبين في هذا المجال، ودمج التراث الفني الإسلامي في التصاميم الحديثة.

وقد أكدت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، خلال المؤتمر، أن دولة الإمارات تقود العديد من المبادرات العالمية الرامية إلى صون ورعاية الفنون الإسلامية، وذلك ضمن جهودها الواسعة الهادفة إلى صون التراث الحضاري الإنساني.

وقالت: يأتي ذلك انطلاقاً من إيمانها بضرورة الحفاظ على الإبداع البشري، حيث رسخت الجائزة حضورها ومكانتها على مدى الأعوام الماضية في مقدمة الجوائز العالمية التي تهتم بصون التراث الإسلامي، وتشجيع المبدعين على إحيائه والابتكار فيه وتطوير تقنياته.

وأضافت: إن جائزة البردة ليست مجرد جائزة فنية بقدر ما هي رسالة وقيمة تحمل في طياتها معاني سامية ومبادئ تنسجم مع مناسبة إطلاقها، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف، وما تحمله هذه الذكرى من تسامح وتعايش بين جميع الحضارات. وأكدت معالي وزيرة الثقافة والشباب أن الجائزة تهدف إلى إبراز جماليات الفن الإسلامي، وإسهاماته في المشهد الثقافي العالمي، وإظهار الحضارة الإسلامية بكافة عناصرها.

معايير فنية

ستعمل الوزارة بعد تلقي طلبات الترشح على إرسال بريد إلكتروني للمتقدمين، تحدد لهم فيه آلية استكمال طلباتهم والخطوات المطلوبة لإرسال الأعمال الفنية المشاركة وفقاً لمعايير محددة، لكل فئة من فئات الجائزة الأربع، وهي فئة الزخرفة، وفئة الخط التقليدي والحديث، وفئة الشعر النبطي والفصيح، إضافة إلى فئة الخطوط الطباعية العربية.

وستجتمع لجنة التحكيم في شهر نوفمبر المقبل لإجراء تقييم نهائي للأعمال الفنية المشاركة، وسيتم إخطار جميع المشاركين بنتائج الجائزة التي ستعلن بالتوازي مع مهرجان البردة الذي سيقام في ديسمبر المقبل أثناء فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

5

حددت الوزارة عدد الفائزين لكل فئة في الدورة الحالية، حيث سيتم تكريم 5 فائزين عن فئتي الزخرفة والخط التقليدي، و4 فائزين عن فئتي الخط الحديث والشعر النبطي والفصيح، وفائز واحد و10 مرشحين نهائيين في فئة الخطوط الطباعية العربية، علماً أنه لا يمكن تقديم العمل الفني لأكثر من فئة من فئات الجائزة.