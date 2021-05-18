«مخلوقات الليل».. تجربة مثيرة في «ذا جرين بلانيت»

المصدر: (دبي - البيان)

تقدم الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في دبي لضيوفها، فرصة فريدة لاستكشاف الأنشطة الخاصة بالحيوانات الليلية بعد حلول الظلام.

وقد أتيحت الفرصة سابقاً للزوار للتعرف إلى كيفية استقرار الحيوانات ليلاً في الغابات الاستوائية المطيرة من خلال برنامج «التخييم في الغابة المطيرة». وهذه المرة، يقدم لهم ذا جرين بلانيت إمكانية التعرف إلى أنشطة الحيوانات اليومية في الغابة المطيرة بعد أن يحل الظلام.

هذه الزيارة الليلية ستكون في ممر تحت الأرض، يتحكم فيه المشغّلون بدورات الليل والنهار، بينما تبقى القبة الرئيسية مضاءة بنور النهار الطبيعي.