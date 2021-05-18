«دبي للثقافة» تحتفي بيومها العالمي

المصدر: دبي - البيان

تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» باليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف اليوم (18 مايو من كل عام: اليوم)، والذي يركز هذا العام على مستقبل المتاحف «التعافي وإعادة التخيل»، حيث تستقبل المتاحف التابعة لها في إمارة دبي الزوار مجاناً، وذلك تأكيداً على أهمية المتاحف كصروح ثقافية مهمة تصل بين أفراد المجتمع وبين تاريخهم الغني وتراثهم الأصيل، موطّدةً ارتباطهم بماضي الدولة العريق ومرسخةً القِيَم والتقاليد الأصيلة في نفوسهم.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمتاحف كل عام لما للمتاحف من رسالة عظيمة باعتبارها مراكز علمية مهمة تسهم في نشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات، ما ينعكس على تطوير المجتمعات وازدهارها من حيث التنمية الحضارية وتنوير العقول.

وأكدت منى فيصل القرق، مدير إدارة المتاحف والمدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بالإنابة في دبي للثقافة، أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف من أجل تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع ورفع مستوى الوعي لدى أفراده حول أهمية المتاحف كوجهات ثقافية وتعليمية رائدة.