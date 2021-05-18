ندوة الثقافة تناقش «تحولات الصورة في العمل الفني»

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم ندوة الثقافة والعلوم، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية افتراضية في فلسفة الفن التشكيلي بعنوان «تحولات الصورة في العمل الفني»، يشارك فيها د.عمر عبد العزيز، ود.أمل نصر، ويديرها الروائي ناصر عراق.

تناقش الندوة مشكلة عزوف الناس عن ارتياد المعارض الفنية والمتاحف رغم أن كثيراً من حكومات الدول العربية تبدي اهتماماً كبيراً بإنشاء المتاحف الجديدة على أحدث طراز، علاوة على تطوير القديم منها، والأثر الأكبر الذي أحدثته مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) في الحركة التشكيلية العربية، وكيفية الاستفادة منها في نشر ثقافة تشكيلية رفيعة تسترد فضيلة الاقتناء وتشجع على انتشارها.