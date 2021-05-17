«حكاية طفلة»..سيرة عائلية مفعمة بحنان الأبوة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الترجمة العربية لرواية «حكاية طفلة»، لمؤلفها النمساوي الحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 2019 بيتر هاندكه، وترجم الرواية عن الألمانية الدكتور الفارس علي، وراجع الترجمة مصطفى السليمان.

تعد رواية «حكاية طفلة» الجزء الثالث من مشروع هاندكه الكبير «في أعماق النمسا»، الذي أسفر عن أربعة أعمال بارزة، وهي «عودة بطيئة إلى الوطن»، و«تعاليم سانت فيكتوار»، و«حكاية طفلة»، و«الخروج عبر الريف».

يستعرض هاندكه في «حكاية طفلة» عقداً من حياته بين عامي 1969 و1979، وهي الأعوام العشرة الأولى من عمر ابنته أمينة، إذ تنقّل هاندكه في تلك الفترة بصحبة ابنته بين عدة بلدان، بدءاً ببلدة كرونبرغ الألمانية، ومروراً بباريس الفرنسية، قبل أن ينتهي بهما المطاف في أغسطس 1979 في زالتسبورغ النمساوية بعد رحلة طويلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدور أحداث روايات «في أعماق النمسا» الأربع في عمومها حول أمينة ابنة هاندكه، التي يشير إليها في الروايتين الأوليين بالحرف «أ»، ولكنه يخصص لها العمل بأكمله في رواية «حكاية طفلة» الصادرة عام 1980، رغم أنه لم يأتِ على ذكر اسمها طوال فصول الرواية، فهو لا يتحدّث عن أب وابنته، ولكنه يستعيض عن ذلك ببث تأملاته في السنوات الأولى من حياة الطفلة والشاب البالغ.