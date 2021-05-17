عبد الحليم.. «إطلالة» خاصة تضفي البهجة على عيد الفطر بدبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل سكان دبي وزوارها من العائلات والأصدقاء عيد الفطر السعيد بأجواء احتفالية في مراكز التسوق والفنادق والمطاعم والمعالم الشهيرة بالمدينة.

وحظي جمهور العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بفرصة حضور الحفل الهولوغرامي الأول للمطرب المصري الراحل على مسرح دبي أوبرا.

حيث بدأ عرض الهولوغرام الأول في دبي، في تجربة مبهجة للجماهير، استخدمت فيه تقنية الهولوغرام لإعادة عبد الحليم إلى المسرح بحفل موسيقي كامل مدته 90 دقيقة. بهدف إحياء عمله والحفاظ على التراث الموسيقي العربي.

ونظراً للإقبال الشديد وبناء على طلب الجمهور، أعلنت دبي أوبرا أنها ستستضيف ليلتين إضافيتين من أول حفل ثلاثي الأبعاد في المنطقة للفنان المصري الراحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أحد أعظم الموسيقيين عبر العصور.

عروض وترفيه فيما استمتع زوار ذي بوينت في نخلة جميرا بعروض خاصة مستوحاة من عالم ديزني قدمتها نافورة النخلة كل مساء.

واستكشف المتسوقون العروض الترويجية الهائلة التي تقدمها المتاجر الشهيرة، فيما استمتع محبو الطعام بالمأكولات الشهية المحضرة خصيصاً للاحتفال بالعيد في عدد من أفضل المطاعم على مستوى المدينة.

وقدمت عطلة عيد الفطر التي استمرت على مدار خمسة أيام، للعائلات والأزواج فرصة لحجز إقامة فندقية مكنتهم من الاسترخاء على الشاطئ أو أمام المسبح، كما رحبت أشهر مناطق الجذب في المدينة بالزوار للمشاركة في الأجواء الاحتفالية ونشر المرح والسعادة في كل يوم من أيام العيد في دبي.

وأبدت المتاجر ومراكز التسوق والفنادق والوجهات الأخرى المشاركة في احتفالات العيد في دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التزاماً بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف، والتي شملت التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.