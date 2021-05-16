«ناشئة الشارقة» تؤهل الشباب للتعبير بالفن

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، أمس، مجموعة من الورش الفنية التخصصية تمتد إلى 20 مايو الجاري، في المرحلة الأولى لاستقبال الأعمال والمشاركات في معرضها الافتراضي «الفن للجميع» بنسخته الثانية.

وتأتي هذه الورش في إطار حرص ناشئة الشارقة على تهيئة الفرصة أمام الفئة المستهدفة للمشاركة في المعرض من الناشئة والشباب في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها ذكوراً وإناثاً، وتشجيعهم على المشاركة في المعرض بأعمال تعبر عن رؤيتهم الخاصة، وتعزيز قدراتهم على التخيل الإبداعي الفني عن الموضوع الرئيس في المعرض في نسخته الثانية «عام الاستعداد للخمسين»، ومحاوره الثلاثة التي تتجسد في الشباب والاستعداد للخمسين، الإمارات بين الماضي والحاضر، وإمارة الشارقة.

وتتنوع الورش التي تقدمها الفنانة الإماراتية عائشة الحمراني بين ورشة في الرسم بعنوان «عائلتي في رسمة»، لمساعدة الشباب على فهم البيئة المحيطة بهم، وورشة في الفنون التشكيلية بعنوان «رسوم ثلاثية الأبعاد»، باعتبارها تقنية ممتعة في الخداع البصري، بشكل يتيح الفرصة لمد جسور بين صانع العمل والجمهور.

وتحمل الورشة الثالثة عنوان «لنذهب إلى الفضاء» بتقنية التصوير المتحرك، وتهدف إلى توسيع مدارك المشاركين عبر استخدام أدوات متاحة لإنتاج محتوى إعلامي.

وتضم مجالات المشاركة في المعرض أعمال الرسم، والنحت، والتصوير الضوئي، إلى جانب فنون الوسائط المتعددة، والفن الرقمي ويتم استقبال الأعمال الفنية والمشاركات في الفترة من 1 مايو إلى 30 يونيو المقبل، عبر الموقع الإلكتروني WWW.Shjyouth.ae.