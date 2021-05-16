«الفجيرة الثقافية» تنظم ملتقى «مسيرة العطاء» وتكرم 15 مقيماً

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أول من أمس، في مقرها بالفجيرة، ملتقى «مسيرة العطاء 2021» التكريمي تحت شعار «كفيتم ووفيتم»، وذلك برعاية «سوق العرب» بالفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، وموزة مسعود مديرة قطاع الشؤون الاجتماعية في الجمعية.

ويهدف الملتقى إلى تكريم الشخصيات المقيمة بدولة الإمارات والعاملة في إمارة الفجيرة منذ أكثر من 25 عاماً، والتي قدمت أعمالاً جليلة للمجتمع، حيث تم تكريم 15 مقيماً من مختلف الجنسيات والتخصصات بدروع مسيرة العطاء، تقديراً لجهودهم المخلصة ووفاءً لعطائهم المستمر على مدى سنوات طويلة في مسيرة البناء والتنمية بالدولة.

وقال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن مبادرة تكريم الشخصيات المقيمة من مختلف الجنسيات في الفجيرة، تأتي في إطار خطة الجمعية بما يتواكب مع الرؤية التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، وإسعاد مختلف شرائح المجتمع في الإمارة وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الوطنية.

وأشاد الظنحاني بدور وجهود الشخصيات المكرمة التي قدمت أعمالاً جليلة وكرست وقتها وجهدها للعمل بحرص وتفانٍ داخل المجتمع ورسخت القيم الإنسانية في مختلف المجالات، مؤكداً أن استراتيجية الإمارات تعمل دائماً على تكريس قيم التسامح ونشر ثقافة الخير والعطاء بين مواطنيها وجميع المقيمين على أرض الدولة.

من جانبه، ثمّن محمد خليفة الزيودي الرئيس التنفيذي لـ «سوق العرب» الدور الريادي الذي تقوم به جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية على مختلف الصعد، وإطلاقها الكثير من المبادرات التي تصب في الإطار المجتمعي وترسخ روح الأخوة الإنسانية بين الجميع، لافتاً إلى أهمية دور الشخصيات المكرمة التي مثلت القدوة الحسنة والنموذج المثالي في كل مواقع العمل الوطني، ولهذا تستحق عن جدارة هذا التكريم والحفاوة.

فيما أوضحت موزة مسعود مديرة قطاع الشؤون الاجتماعية في الجمعية، أن هذا الاحتفاء يأتي بمثابة لمسة وفاء ووقفة تقدير وإكبار ورسالة حضارية إماراتية خالصة لكل من ساهم في نهضة الدولة وتقدمها، مؤكدة أن قيادة دولة الإمارات تقدّر دائماً كل من أسهم في مسيرة نجاحها وتطور مجتمعها، لذا حرصت «الفجيرة الثقافية» على ترسيخ هذا النهج الأصيل والثابت في سياسات الدولة وفي فكر وسلوك القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أن التكريم شمل كلاً من: محمد الوسيلة، فاطمة عبده خليل الزيني، جاويد أخطر قريشي، عوض الله علي محمد خير، محمد حمد عبد المنعم غزال، عبد الكريم محمد عمر، وفاء عبد المنعم أبوكليلة، فاطمة السيد أحمد سراج، نبيل فرج شايب، شوكت علي خان، مديحة عبدالله عبد المقصود، مبروك شحاتة الطلحة، جورج فيليب، جوزفين إسبر ريليس، ومطيعة أحمد محسن.