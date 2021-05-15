عرض «إميلي» الموسيقي يعود إلى مسارح لندن

المصدر: (لندن - رويترز)

وقفت الممثلة أودري بريسون على خشبة مسرح كريترين في لندن وسط ديكور يمثل محطة مترو باريسية لتأدية أغنية مبهجة خلال تدريب على العرض الموسيقي «إميلي» الذي عاد إلى العاصمة البريطانية بعد غياب عام.

وتوقف تقديم العرض المقتبس عن فيلم فرنسي شهير إنتاج 2001 قبل أكثر من عام في لندن بسبب جائحة «كوفيد 19»، وبينما تستعد إنجلترا لخطوتها المقبلة لتخفيف إجراءات الإغلاق، سيكون من أوائل العروض التي تقدم في منطقة مسارح ايست ايند في لندن.

وقالت بريسون، التي تلعب دور البطولة في العرض، لرويترز «إنه أمر رائع ومبهج ومثير للحماس وممتع، الأمر يبدو مثل العودة إلى المنزل».

ومثلما حدث في بقية أنحاء العالم، أغلقت مسارح ايست ايند أبوابها بسبب جائحة «كوفيد 19». وبدءاً من الاثنين ستفتح من جديد للترحيب بالجمهور لكن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50 بالمئة ومع اتخاذ كل التدابير الوقائية.

وقال جوليان بيرد المدير التنفيذي لجمعية المسرح في لندن والمملكة المتحدة إن نحو ثلث مسارح لندن ستفتح أبوابها من جديد بدءاً من الأسبوع المقبل. وتنتظر عروض منها «ويكيد» و«هاميلتون» و«سندريلا» انتهاء المرحلة الأخيرة من تخفيف إجراءات الإغلاق في يونيو ليبدأ تقديمها في الصيف.

وعلّق بيرد على ذلك بقوله «العروض الأكبر تحتاج لجمهور كامل لأن تكاليف إقامتها مرتفعة للغاية ولا يمكنها الاكتفاء بخمسين بالمئة فحسب من المقاعد».