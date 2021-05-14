«حب في الهواء» أول عمل فني يباع بالعملة المشفرة

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

سمحت دار سوذبيز للمزادات لأول مرة بالعملة المشفرة كوسيلة للدفع مقابل عمل فني، حيث بيعت الأربعاء قطعة فنية من أعمال بانكسي بمبلغ 9.12 ملايين دولار.

وتم بيع لوحة الاحتجاج «حب في الهواء»، التي تظهر شخصية ملثمة واقفة بالأبيض والأسود تبدو مستعدة لرمي مجموعة من الزهور الملونة، بعد أن تنافس أربعة مزايدين لمدة 14 دقيقة، حسبما غردت سوذبيز على تويتر.

وعقدت دار المزادات شراكة مع منصة «كوينبيز» لتبادل العملات المشفرة لقبول «بيتكوين» و«إيثر» كوسيلة للدفع.

وتم تقديم العطاءات بالدولار الأمريكي ولكن المشتري أتيحت له الفرصة للدفع باستخدام العملة المشفرة لأول مرة.

وقالت «سوذبيز» إن البيع يمهد الطريق أمامها لقبول العملات المشفرة عبر مزاداتها وتواصل تجاربها مع التقنيات الجديدة.