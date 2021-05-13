«أبوظبي للفنون» تدعم الطلاب المبدعين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة أبوظبي للفنون عن «برنامج وطني»، وهو منح فرصة مميزة للطلاب الفائزين، الذين شاركوا في ملتقى أبوظبي للطلبة المبدعين، الذي تم تنظيمه من قبل تحالف ثلاثي، ضم دائرة التعليم والمعرفة ونادي تراث الإمارات ومؤسسة أبوظبي للفنون.

وحصل الطلاب المشاركون وعددهم 49 طالباً وطالبة على عضوية في منصة «هارت HART» فخر الإمارات العالمية لمدة عام، بالإضافة إلى أوسمة المؤسسة للطلبة المتميزين. وستوفر منصة «هارت HART» منفذاً تجارياً، يحتوي على أحدث التقنيات الرقمية العالمية، ليتمكن الطلاب من إبراز هويتهم كونهم فنانين، وليستثمروا في لوحاتهم ومقتنياتهم الفنية، ويتابعوها عبر شبكة آمنة، تستخدم تقنية «البلوك-تشين blockchain»، هذا بالإضافة إلى فرصة التواصل الحر بينهم وبين أصحاب المواهب من الهواة والمحترفين في كل أنحاء العالم.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون والإمارات يونايتد الراعي الرسمي لمنصة «هارت»: «إن الاهتمام بالفنانين الناشئين يعتبر أمراً ضرورياً إذا ما أردنا إنشاء جيل واعٍ مبدع ومبتكر، وتحفيز الثقافة الابداعية ووجود الحس التطوعي هما مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات وأفراد المجتمع لاستدامة التنمية الثقافية المحلية والترويج للمواهب الإماراتية وإنتاج المعرفة».

من جهة أخرى، أضاف الدكتور حامد السويدي: «انطلاقاً من إيماننا بأن المواهب الشابة تستحق الحصول على فرصة لتطوير إمكاناتها، نعتبر هذا البرنامج واجباً وطنياً يدعم رؤية حكومتنا الرشيدة لتشجيع الجيل الإماراتي في مختلف المراحل الدراسية، واكتشاف مواهبهم الواعدة».