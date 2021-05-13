قنوات دبي تحتفي بأيام عيد الفطر السعيد

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن باقة برامجه الخاصة وأعماله الدرامية والفنية التي ستبث على مدار أيام عيد الفطر السعيد على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، التي تأتي في إطار الحرص على متابعة تقديم كل ما هو متميز ومتجدد للجمهور المحلي والعربي في كل أنحاء العالم، وفي ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي يعيشها العالم في سعيه الحثيث لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد.

مع إطلالة أول أيام عيد الفطر السعيد، ستتولى شاشة تلفزيون دبي نقل وقائع صلاة العيد ابتداءً من الساعة: 05:30 بتوقيت الإمارات، يليها الفترة الدينية حتى موعد الانتقال لنقل صلاة عيد الفطر من مكة المكرمة، الساعة: 07:00 صباحاً، ولغاية الساعة: 09:00 صباحاً موعد بث الحلقة الخاصة من برنامج «الراوي» للباحث الإماراتي جمال بن حويرب.

وابتداءً من الساعة: 10:30 بتوقيت الإمارات، سيبث برنامج «صباح العيد» على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، من تقديم رحاب المهيري ومروان الشحي في أول أيام العيد متضمناً العديد من التقارير الخاصة ولقاءات في الاستوديو مع عدد من الضيوف والنجوم للحديث عن أجواء العيد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى استضافة عدد من الضيوف والفنانين المشاركين في الأعمال الرمضانية على شاشة تلفزيون دبي، مع مراسلي البرنامج الخاص: زينب العجمي، سالي سعيد، غانم الشامسي، نبيل أيوب، محمد الشحي.

حلقات أخيرة

وسيتم بث الحلقات الأخيرة من المسلسلات الدرامية والكوميدية التي تم عرضها خلال شهر رمضان المبارك، ففي أول أيام العيد سيتم بث الحلقة الأخيرة من مسلسل «لعبة نيوتن» منتصف النهار بتوقيت الإمارات، ومسلسل «سما عالية» الساعة: 13:00، ومسلسل «ضد الكسر» الساعة: 14:00، فيما سيتم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «الكندوش» الساعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، ومسلسل «حارة القبة» الساعة: 19:30 بتوقيت الإمارات.

وسيتابع الجمهور، أول أيام العيد، وابتداءً من الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات الحلقة الخاصة من برنامج (Karaoke Carpool بالعربي).

والتي تستضيف النجمة الإماراتية أحلام، وفي التوقيت نفسه ثاني أيام العيد الحلقة الخاصة من برنامج «سهرانين» مع أمير كرارة وضيفة الحلقة النجمة المصرية «يسرا»، فيما ستقدم رؤى الصبان الحلقة الختامية من برنامج المسابقات «آخر كلام» أول أيام العيد، الساعة: 23:30 بتوقيت الإمارات.

سما دبي

تستمر حكايات العيد وأجوائه الخاصة هذا العام مع قناة سما دبي، حيث البداية مع نقل وقائع صلاة العيد من دبي، قبل الانتقال إلى الفترة الدينية وتقديم برنامج «من أحسن القصص» وبرنامج «بيوت الرحمن»، والانتقال بعد ذلك لنقل وقائع صلاة العيد من مكة المكرمة، يليها في تمام الساعة: 07:30 تقديم حلقات العيد من برنامج «الفضل العظيم»، وبرنامج «وصايا العيد» في تمام الساعة:

08:30، أما حلقة العيد من برنامج «بصمات» للباحث والشاعر الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي، فستبث ابتداءً من الساعة: 09:30 صباحاً، يليها برنامج «علماء الإمارات» وبرنامج «قيم»، قبل أن يحين موعد البث المشترك مع تلفزيون دبي لتقديم برنامج «صباح العيد» من تقديم رحاب المهيري ومروان الشحي، كما سيتم بث حلقات العيد الخاصة من برنامج «هني وعافية» منتصف النهار بتوقيت الإمارات.

في الوقت الذي سيتابع جمهور قناة سما دبي وطيلة أيام العيد ابتداءً من الساعة: 13:00 بتوقيت الإمارات، مجموعة من المسرحيات الخليجية والعربية، بداية من مسرحية «سكة سفر» من بطولة داوود حسين وانتصار الشراح.

فيما سيتم ثاني أيام العيد عرض مسرحية «الغولة» من بطولة أحمد إيراج وهبة الدري ومحمد الحملي، كما سيتم ثالث أيام العيد عرض مسرحية «الواد سيد الشغال» من بطولة عادل إمام وعمر الحريري ومصطفى متولي ورجاء الجداوي ومشيرة إسماعيل.

سهرة العيد

أما بالنسبة إلى الحلقات الأخيرة من المسلسلات الدرامية والكوميدية التي تم عرضها خلال شهر رمضان المبارك على شاشة سما دبي، فسيتم طيلة أيام العيد، بث أفضل حلقات مسلسل «شعبية الكرتون 14» الساعة: 16:30، وبث الحلقات الأخيرة من مسلسل «أمينة حاف» الساعة: 17:00، ومسلسل «وأنا أحبك بعد» الساعة: 18:00، ومسلسل «الروح والرية» الساعة: 19:30، وسيتم طيلة أيام العيد وابتداءً من الساعة: 19:00 تقديم حلقات خاصة من برنامج «العيد في دبي»، كذلك حلقات العيد الخاصة من برنامج «المندوس» مع عبدالله إسماعيل ابتداءً من الساعة:

21:00 بتوقيت الإمارات، كما سيتم بث الحلقات الخاصة من برنامج «سهرة العيد» من تقديم ليلى المقبالي ابتداءً من الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات مع ضيوف العيد: أريام والشاعر عبد الرحمن الجنيد في أول أيام العيد، وأروى وهزاع في ثاني أيام العيد.